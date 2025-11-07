日本茨城懷舊便當販賣機 價格僅台幣70元十年未漲

鐵皮屋內擺著不同樣式的自動販賣機，其中一台的外表不少地方已經生鏽，卻仍堅持著銷售商品。位於日本茨城縣稻敷市的這處產業道路，有一台服役超過50年的便當販賣機只能使用10圓與100圓日圓硬幣購買商品。

經營便當販賣機的鈴木一之是土生土長的茨城縣人，原本已經在外地工作定居，但10年前因為經營便當店的母親身體越來越差，決定辭掉工作，回老家照顧母親。如今他正在使用的便當販賣機，就是53年前由鈴木的父親所設置的。

鈴木一之表示，「因為會有過去的老客戶，以及為了品嘗便當遠道而來的客戶，在得知他們懷念家鄉味後決定繼承媽媽的這份工作。」

在鈴木一之細心維護和修理下，這台復古販賣機就一年又一年的持續工作著，而機器銷售的便當是鈴木一之以在地的食材製作，每一份便當都有一份主菜與一份配菜。別看這機器似乎很小，卻有包括燒肉、炸雞等7種不同主食的便當可以選擇，價格也相當佛心，一個只銷售350日圓、約台幣70元，有老客戶可說是從小吃到大。

鄰近居民說道，「我是從高中時期，大約30年前開始吃這裡的便當」、「這是很讓人懷念的味道，我一直會在這裡買 很好吃的」。

7種便當一天只銷售250份，生意好的時候下午就會銷售一空。對當地的居民來說，這裡也是讓他們休息好去處，來到這裡有種莫名的魔力，能讓他們能在忙碌的行程中偷得浮生半日閒。

對鈴木一之來說便當販售機的盈利不多，顧客們吃完便當的暖心留言是支持他繼續經營的唯一動力，他也期望能盡力維持便當售價，也提供給當地居民與路過遊客飢餓時能飽腹的溫暖。