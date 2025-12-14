日本茶粉出口量突破1萬噸！台灣為第二大市場 71年來首見新高

抹茶熱潮席捲全球，台灣成為日本茶粉第二大出口市場。(示意圖／Pixabay）

日本農林水產省與產業統計顯示，受海外抹茶熱潮與日圓貶值推波助瀾，日本茶粉出口在2025年前10個月突破1萬噸，創下71年來首見的出口新高紀錄。其中，美國為最大進口國，台灣則居第二，顯示東亞地區對日本茶產品的高度接受與需求。

根據《共同社》報導，2025年1至10月，日本茶粉（含抹茶）出口量達1萬0084噸，較去年同期成長44％，已提前超越2024年全年總量8798噸。這也是自1954年以來，日本茶粉年出口量首次重返萬噸之上。本次出口量連續第9年增加，與全球健康意識抬頭密切相關。

出口地排名中，美國進口3497噸，占總量約三成，穩居第一大市場。台灣、泰國與德國分別位居其後。分析指出，日本茶粉在國際市場中以抹茶最為搶手，受益於健康概念推廣及高知名度的推廣活動。

除了日圓貶值降低出口成本，也有觀點認為，美國職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平代言茶飲廣告，提高了日本茶葉的全球能見度，間接促進銷售。

不過，儘管海外銷售暢旺，日本國內茶葉產量卻逐年下降。官方統計指出，2024年茶葉總產量約為7.4萬噸，較十年前減少超過10％。產業界認為，家庭泡茶習慣的式微與農民高齡化、接班人不足是導致產量下降的主因。

對於出口市場的成長潛力，日本茶出口促進協議會指出：「即便國內消費疲弱，只要能穩定開拓海外銷售管道，就有助於維持產業規模與農業生產鏈。」

另一方面，國內市場茶葉價格也出現大幅波動。主要茶葉產區鹿兒島縣一間農業合作社指出，今年10至11月所生產的秋冬番茶平均每公斤售價高達2542日圓（約新台幣503元），是去年同期價格的六倍，反映供需失衡與出口熱絡所帶來的市場壓力。

