日本茶道器物在陶博館展出 日本陶藝家展現職人手感

日本陶藝家小木曽教彥擅於志野器物創作，作品質樸而蘊含深厚的和風美學。

來自日本的資深陶藝家小木曽教彥以細膩手捏線條與溫潤質地，創作承載日本茶道精神的器物，展現志野燒蘊藏的柔光與內斂。「志野︰日本的心—小木曾教彥陶藝展」即日起至11月30日，於新北市立鶯歌陶瓷博物館B1長廊展出43組件日本茶道文化器物，邀請觀眾進入火與土交織的世界，在細品器物中感受悠然靜謐。

陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，持續支持藝術家以陶為媒，與當代社會、文化與自然展開深度對話。小木曽教彥以獨具匠心的創作語彙詮釋日本茶道美學，在質樸器型之間融入對生命與理想的思索，展現匠心與精神的傳承，志野燒是日本美濃燒（岐阜縣）的一種陶器，特色是用長石白柚燒製，在表面會有火色的效果，常見於茶碗等茶道用具中。

小木曽教彥認為陶藝根植於自然四季的變化，偏愛以泥土表現大地孕育生命的力量。他擅於志野器物創作，運用長石釉及氧化鐵繪畫的技術，讓白釉肌理帶有自然裂紋與點狀氣孔，邊緣火色變化迷人，獨特優美的景色自古受到茶人推崇。本展呈現茶碗、花器、缽、壺等多樣器形，其中12組作品以日本舊曆月份命名，特別透過器形與釉色寫下四季的美與浪漫。