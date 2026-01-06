日本草莓再爆不合格！逾3公噸農藥超標 番薯也驗出芬普尼

日本草莓又出包了！食藥署去年底才檢出日本草莓農藥超標，今（6）日公布邊境不合格品項，本次共有22項產品不合格，其中有6批日本輸入的鮮草莓，檢出殘留農藥不合格，共計約3383公斤必須退運或銷毀。

此次檢驗共有6批草莓不合格。圖／翻攝自食藥署網站

根據食藥署公布資料，這6批草莓中有2批是「上佳水果有限公司」報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥賽芬蟎3.0 ppm及3.9 ppm；另外3批由業者「青禾農產有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥因得克介於0.08 ppm至0.11 ppm；最後一批是「洋珍國際有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥賽芬蟎5.0 ppm。

根據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑因得克以其他（蔬果類）*0.01 ppm為法規容許值；殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0 ppm。

除了草莓之外，還有2批由「日島貿易有限公司」報驗的鮮甘藷，分別檢出殘留農藥芬普尼0.003 ppm、芬普尼代謝物0.003 ppm；農藥芬普尼0.002 ppm、芬普尼代謝物0.003 ppm，據「農藥殘留容許量標準」，芬普尼及其代謝物於甘藷容許量為0.002 ppm。

鮮甘藷檢出殘留農藥芬普尼。圖／翻攝自食藥署網站

此次食藥署公布的不合格名單，共有22項邊境查驗不合格，除了上述的草莓、鮮甘藷外，還有法國的乾酪、埃及的羅勒葉、泰國的冷凍旭蟹、炒粿條、中國的鮮藍梅、花椒等分別檢出農藥殘留量、甜味劑或重金屬含量違規，必須退運或銷毀。

責任編輯／陳俊宇

