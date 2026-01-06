日本草莓半年12批不合格 小磨坊羅勒葉農藥超標

食藥署6日公布最新邊境查驗不合格名單，共計22項產品遭攔截，其中小磨坊國際貿易股份有限公司自埃及進口的羅勒葉檢出農藥依芬寧超標，5000公斤必須退運或銷毀。

小磨坊國際貿易股份有限公司自埃及進口的羅勒葉檢出農藥依芬寧超標。（圖／食藥署）

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，小磨坊國際貿易股份有限公司進口的羅勒葉檢出殘留農藥依芬寧0.21ppm。他指出，依據農藥殘留容許量標準，依芬寧於小葉菜類為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05ppm，不符合食品安全衛生管理法規定。

劉芳銘說明，埃及進口的羅勒葉過去已累積5批不合格紀錄，食藥署從114年12月2日至115年2月5日止，已全面採取加強抽批20%至50%。他表示，小磨坊國際貿易股份有限公司是在加強抽批之下被檢出不合格，食藥署將針對該業者提高抽批比率至100%逐批抽驗。

廣告 廣告

6批自日本進口的鮮草莓因農藥殘留不合格。 （圖／食藥署）

6批違規草莓分別由上佳水果有限公司、青禾農產有限公司、洋珍國際有限公司自日本進口。劉芳銘指出，上佳水果有限公司報驗的2批日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥賽芬蟎3.0ppm及3.9ppm，依據農藥殘留容許量標準，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0ppm。

青禾農產有限公司報驗的3批日本鮮草莓，檢出殘留農藥因得克介於0.08ppm至0.11ppm。劉芳銘表示，依據農藥殘留容許量標準，殺蟲劑因得克以其他蔬果類0.01ppm為法規容許值。洋珍國際有限公司報驗的日本鮮草莓，則檢出殘留農藥賽芬蟎5.0ppm，超過2.0ppm容許量。

劉芳銘說，食藥署統計近半年，國內受理日本的鮮草莓報驗215批，檢驗不合格12批，不合格率為5.6%，檢驗不合格原因皆為殘留農藥不合格。他表示，食藥署從115年1月6日起至115年2月5日止，在邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比例為100%。

此次邊境查驗不合格名單還包括法國乾酪、大陸菜脯米、泰國冷凍旭蟹、西班牙軟糖等。（圖／食藥署）

此次邊境查驗不合格名單還包括法國乾酪、大陸菜脯米、泰國冷凍旭蟹、西班牙軟糖等，分別檢出著色劑、重金屬、微生物以及農藥不合格。傅利德國際有限公司從澳洲進口的MADURA薄荷茶檢出農藥陶斯松0.07ppm，依據農藥殘留容許量標準，陶斯松於草木本植物為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.03ppm，總計14箱、2.52公斤全數退運或銷毀。台灣侍酒魂有限公司從法國進口的2批乾酪，檢出大腸桿菌超標，12公斤退運或銷毀。

小磨坊國際貿易股份有限公司發出聲明啟事表示，為保障消費者權益，小磨坊尊重邊境查驗結果並以食品安全為最高原則。本公司於接獲通知後，已立即通知供應商拒絕驗收，並依主管機關規定辦理後續處置程序。該批原料未進入生產線，亦未流入市面，特此說明。

延伸閱讀

勞保年金65歲全額上路 達人曝「63歲」請領最划算

林宜瑾提案為救林俊憲？他曝賴清德「驚人反應」：總統也不用幹了

不滿法官駁柯文哲抗告！ 他留言恐嚇遭判刑4個月