日本草莓又出包！ 邊境查驗3批檢出「農藥超標」

食藥署於今（30日）公布最新邊境查驗不合格名單，在18件違規產品中，日本進口水果再度成為關注焦點。除了3批日本草莓因農藥殘留超標違規外，國人喜愛的日本蜜柑與哈密瓜也赫然在列，顯示進口水果的農藥殘留問題仍需嚴加把關。



隨著11月日本冬季草莓產季正式開跑，違規情況卻頻傳。本次攔截的3批不合格草莓中，有2批來自「東和水果有限公司」，被檢出殘留農藥滅派林；另1批則由「廣青有限公司」進口，檢出賽芬蟎。上述違規產品皆已在邊境遭攔截，未流入市面。

針對日本草莓屢次違規，食藥署已採取嚴格管制措施。因應每年11月至隔年5月的盛產期，當局維持「監視查驗」機制，針對日本進口鮮草莓實施100%逐批抽驗。根據統計，近半年受理報驗的158批日本鮮草莓中，共有6批檢驗不合格，不合格率為3.8%，原因全數為農藥殘留超標。



此外，本次違規名單亦包含其他日本高價水果。由「東欣水果公司」報驗輸入的315公斤蜜柑及35.5公斤哈密瓜，同樣因驗出農藥殘留超標而不符規定。依據法規，所有不合格產品均已在邊境全數予以退運或銷毀，以確保國內食品安全。

