日本草莓又出包！3批農藥超標 蜜柑、哈密瓜也遭攔

食藥署今（30）日公布邊境檢驗不合格名單，其中共有3批自日本出口的鮮草莓，以及同為日本出口的蜜柑、哈密瓜也均檢出殘留農藥不合格。

根據食藥署公布資料，第1批及第2批由「東和水果有限公司」報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥滅派林1.1ppm及1.3ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑滅派林容許量為1.0ppm。

日本鮮草莓檢出農藥超標。圖／翻攝自食藥署網站

第3批由業者「廣青有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥賽芬蟎2.9ppm、因得克0.07ppm及Nitenpyram 0.03ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0ppm；殺蟲劑因得克以其他（蔬果類）0.01ppm為法規容許值；殺蟲劑Nitenpyram為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm。

廣告 廣告

哈密瓜則是由「東欣水果有限公司」報驗，檢出殘留農藥滅派林0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，滅派林於哈密瓜為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm。

哈密瓜也檢出農藥超標。圖／翻攝自食藥署網站

食藥署統計近半年，從114年6月22日至114年12月22日止，受理日本的鮮草莓，報驗158批，檢驗不合格6批，不合格率為3.8%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。食藥署已經從112年6月1日起至115年5月31日止，在邊境針對日本的鮮草莓採監視查驗，抽驗比例為100%。

此次食藥署公布不合格名單，共有18項邊境查驗不合格，除了上述的草莓、哈密瓜、蜜柑外，還有羅馬尼亞的新鮮白松露、越南的速食麵、印尼的白胡椒粒、中國的桂花、菲律賓的冷凍旭蟹等產品都分別檢出農藥或重金屬含量違規，必須退運或銷毀。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

LAC益生菌粉號稱「菌數250億」！食藥署檢出僅69億 遭罰8萬

韓國進口美白乳霜驗出汞超標1.6萬倍 食藥署令下架回收

化妝品蘇丹紅色素案 食藥署公布再新增18項