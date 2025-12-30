日本草莓又出包！3批農藥超標 馬來西亞辣椒檢出致癌物殘留

記者鄭玉如／台北報導

食藥署公布邊境不合格品項，3批日本鮮草莓與1批馬來西亞板麵辣椒檢出農藥殘留超標，皆已退運或銷毀。（圖／食藥署提供）

食藥署今（30）日公布邊境檢驗不合格品項，其中共有3批自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，另外，還有1批由輸入業者報驗的馬來西亞板麵辣椒，同樣驗出殘留農藥不合格，不符規定的產品皆退運或銷毀。

食藥署指出，第1批及第2批由輸入業者「東和水果有限公司」報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥滅派林1.1ppm及1.3ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑滅派林容許量為1.0ppm。

第3批由輸入業者「廣青有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥賽芬蟎2.9ppm、因得克0.07ppm及Nitenpyram 0.03ppm。依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0 ppm；殺蟲劑因得克以其他（蔬果類）0.01ppm為法規容許值；殺蟲劑Nitenpyram為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm。

食藥署統計近半年，從114年6月22日至114年12月22日止，受理日本的鮮草莓，報驗158批，檢驗不合格6批，不合格率為3.8%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。食藥署已從112年6月1日起至115年5月31日止，在邊境針對日本的鮮草莓採監視查驗，抽驗比例為100%。

馬來西亞出口「板麵辣椒((SAMBAL KERING) PAN MEE CHILI)」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

另外，本次1批由輸入業者「揚秦國際企業股份有限公司」報驗的馬來西亞板麵辣椒，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。這批馬來西亞的板麵辣椒在邊境必須退運或銷毀。

食藥署針對「揚秦國際企業股份有限公司」，在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

