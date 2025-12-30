日本草莓農藥超標！邊境攔截3批不合格品全數銷毀

衛生福利部食品藥物管理署12月30日公布邊境檢驗不合格品項，共計4批進口產品因農藥殘留問題遭攔截。其中3批為日本輸入鮮草莓，另1批為馬來西亞板麵辣椒。

第一批及第二批由東和水果有限公司報驗的日本鮮草莓，分別檢出殺菌劑滅派林含量1.1ppm及1.3ppm，超出法定容許量1.0ppm標準。第三批由廣青有限公司報驗的日本鮮草莓，檢出殺蟎劑賽芬蟎2.9ppm，超過容許量2.0ppm；殺蟲劑因得克0.07ppm，超過其他蔬果類容許值0.01ppm；殺蟲劑Nitenpyram檢出0.03ppm，該成分依規定不得檢出。

食藥署統計數據顯示，自114年6月22日至12月22日期間，日本鮮草莓報驗158批，其中6批檢驗不合格，不合格率為3.8%。鑑於不合格率偏高，食藥署自112年6月1日起至115年5月31日止，針對日本鮮草莓採取監視查驗措施，邊境抽驗比例提高至100%。

馬來西亞板麵辣椒方面，由揚秦國際企業股份有限公司報驗的產品檢出環氧乙烷每公斤0.1毫克。依據農藥殘留容許量標準，環氧乙烷為不得檢出項目。該批產品同樣須在邊境退運或銷毀。食藥署已將該輸入業者的查驗方式，從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例提高至20%至50%。

國內農產品監測方面，台北市市場處11月份針對批發市場蔬果進行農藥殘留監測，共抽驗1,344件產品，發現100件不符合規定。不合格品項涵蓋辣椒、百香果、芥藍菜、茼蒿等40餘種冬季常見蔬果。所有不合格貨品均已完成攔截報廢，銷毀重量達16,188公斤。

台北農產公司每日對進場拍賣的蔬果進行農藥殘留抽驗，並於拍賣前完成檢驗判定。若檢驗不合格，立即禁止交易並暫停供應人當日同品項拍賣，直至檢驗合格。市場處每年補助購買檢驗耗材，預計可將檢驗量能提升至13,000件。

