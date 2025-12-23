日本草莓、水蜜桃農藥超標！5百公斤商品全銷毀

進口水果農藥殘留。（圖／食藥署）





食藥署今（23日）公布最新邊境抽驗結果，發現多批自日本進口的水果不符國內農藥殘留規定，包含台灣人超愛的草莓、水蜜桃等，相關產品已依規定辦理退運或銷毀。

食藥署指出，由「藍阿舍餐飲股份有限公司」及「東和水果有限公司」自日本進口的三批鮮草莓，分別被檢出殘留農藥Nitenpyram 0.02 ppm，以及滅派林1.3 ppm。依據我國「農藥殘留容許量標準」，Nitenpyram於草莓中不得檢出，滅派林容許量為1.0 ppm，上述三批產品均不符規定，總共5.6公斤商品已全數退運或銷毀。

此外，由「辰品精品水果行」進口的一批日本水蜜桃，也被檢出殘留農藥歐索林酸0.07 ppm。食藥署說明，依現行規定，歐索林酸於水蜜桃中不得檢出，該批共90公斤水蜜桃同樣已全數退運或銷毀，未流入市面。

