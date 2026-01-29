日本萬噸神盾「巡洋艦」開工! 火力、噸位全面超越中共 055型驅逐艦

日本首艘「神盾系統搭載艦」（ASEV）、編號 CG-191 的萬噸級巨艦，已正式進入長崎三菱重工 1 號乾船塢開工建造。圖為 ASEV 示意圖。 圖：翻攝自 騰訊新聞@觀局有語

[Newtalk新聞] 日本軍備近日傳出消息，首艘「神盾系統搭載艦」（ASEV）、編號 CG-191 的萬噸級巨艦，已正式進入長崎三菱重工 1 號乾船塢開工建造。其排水量與垂發數量更是一舉超越中國海軍的 055 型驅逐艦，奪下「亞洲第一」頭銜，也引起國際關注。

根據中國軍事評論帳號「觀局有語」文章引述，據技術參數顯示，ASEV 首艦標準排水量達 12,000 噸，滿載後預計超過 14,000 噸，微幅領先 055 型驅逐艦的 13,000 噸，成為僅次於美軍朱姆沃爾特級的「亞洲第一」。

解放軍055型艦「鞍山號（舷號103）」。 圖：翻攝陸網/騰訊網

在火力配置上，日本採取了極端的「火力堆疊」策略，搭載 128 單元的美製 MK41 垂發系統，不僅多於 055 型的 112 單元，甚至超越了美軍現役提康德羅加級巡洋艦。與此同時，它也涵蓋標準-3 Block IIA（高空反導）、標準-6（防空）及戰斧巡航飛彈（對陸打擊），具備「遠程威懾」的戰略進攻。

ASEV 的核心戰力源於與美軍的高度綁定。「觀局有語」分析指出，該艦搭載的 SPY-7 遠程識別雷達，具備極強的中段反導識別能力。其配合的美日聯合研發「標準-3 Block IIA」飛彈，攔截高度達 900 至 1,000 公里，足以精準覆蓋中國東風-21 系列飛彈的中段飛行軌跡。

中國東風-17高超音速導彈。 圖：翻攝自 《騰訊新聞》/《軍哥漫談》

更令中方警惕的是，ASEV 未來將成為美日「導彈防禦數據鏈共享機制」中的關鍵角色。未來 ASEV 若引入滑翔段攔截彈（GPI），將直接針對中國解放軍的「東風-17」等高超音速武器，嚴重壓縮中方戰區飛彈的突防空間。

儘管 ASEV 在單艦參數上佔優，但中方軍事評論認為，055 型驅逐艦在系統整合與體系化作戰上仍具優勢。055 採用領先的「雙波段通用雷達系統」，數據融合效率高於 ASEV 的獨立子系統架構，在多目標交戰下反應速度更快。而055 搭載的「鷹擊-21」高超音速導彈結合北斗導航，具備更強的「快打深穿」能力，而 ASEV 目前仍缺乏高超音速打擊手段。「觀局有語」認為，整體來說，055 在電子戰防禦與蜂群無人機對抗的綜合手段上更為完備。

面對日本的軍備升級，「觀局有語」強調，ASEV 對中方中段彈道飛彈打擊鏈構成了前所未有的壓力，中方必須加快研發更先進的末段突防裝置，並強化對美日海基系統的電子壓制與軟殺傷手段，才能確保在亞太海域保有「打得出、突得進」的戰略威懾力。

