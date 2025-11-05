日本蓬萊會攜手南市 深化半導體高科技產業合作

〔記者蔡文居／台南報導〕由日本經濟產業省退休高層官員組成的「日本蓬萊會」訪問團，今天拜會台南市政府，由市長黃偉哲親自接待。雙方就台南市經濟發展願景、半導體產業策略及未來台日合作方向進行深入交流，共同探討經貿夥伴關係的新契機。南市經發局提出深化台日合作的具體方向，包括先進封裝與化合物半導體實驗產線、氫能與公共儲能示範應用，以及醫療AI與手術機器人臨床服務等合作計畫。

黃偉哲表示，日本蓬萊會成員多具豐富的中央及地方經濟發展經驗，是台南推動產業政策的重要借鏡。台南長年與日本保持密切往來，是全台與日本關係最深厚的城市之一，未來將持續在文化、人文與產業等面向深化合作。

他更以「蓬萊米」為喻，指出台灣蓬萊米源自日本技師協助改良稻種，而台灣米風味與日本米相近，因品種來自日本，並透過日本技師協助建造水庫澆灌成長，象徵台日關係血脈相連、情誼綿長。期盼雙方能延續這份友誼，從上一代的日台交流傳承至下一代，攜手開創更緊密的夥伴關係與共同發展的未來。

「日本蓬萊會」與「台灣扶桑會」每年輪流在台日兩地舉辦交流會，為兩國之間重要的非官方對話通道，長期就產業合作與政策議題進行前瞻討論，對促進台日經貿關係具有實質影響力。此次訪團共7人，由最高顧問西川禎一(前中小企業廳次長)及代表篠原徹(前資源能源廳煤炭新能源部長)率領，成員皆為日本政經界重量級人士。訪團於日前出席「台日交流會議」後，特別關注台南沙崙與南部科學園區的發展，因此特地南下瞭解台南在高科技與智慧產業的布局成果。

