日本蓬萊會訪團訪南市府聚焦半導體與智慧科技 深化經貿合作

日本蓬萊會訪問團拜會臺南市政府，市長黃偉哲率副秘書長殷世熙、經發局長張婷媛熱情接待。（記者李嘉祥攝）

日本經濟產業省退休高層官員組成的「日本蓬萊會」訪問團5日拜會臺南市政府，市長黃偉哲率副秘書長殷世熙、經濟發展局長張婷媛熱情接待；雙方就臺南市經濟發展願景、半導體產業策略及未來台日合作方向進行深入深度交流，也共同探討經貿夥伴關係的新契機。

「日本蓬萊會」與「台灣扶桑會」每年輪流在台日兩地舉辦交流會，為兩國間重要的非官方對話通道，長期就產業合作與政策議題進行前瞻討論，對促進台日經貿關係具有實質影響力；此次訪團共7人，由最高顧問西川禎一（前中小企業廳次長）及代表篠原徹（前資源能源廳煤炭新能源部長）率領，成員皆為日本政經界重量級人士，日前出席「台日交流會議」後特別關注臺南沙崙與南部科學園區的發展，特地南下瞭解臺南高科技與智慧產業布局成果。

市長黃偉哲致贈日本蓬萊會訪問團象徵臺南地方創生成果的禮物包，包含由返鄉青年於後壁成立的璞育塾推出的「金芋滿堂」，以在地米、地瓜與芋頭製成，收益全數投入鄉村兒童課後照顧，以在地農產照顧在地孩子；禮品袋則採用代表台灣生活文化的茄芷袋，由後壁阿嬤們傳承編織技藝、融入創新設計，被譽為「台灣LV」，希望透過這份禮物，讓日方感受臺南融合農村勤奮精神與青年公益熱情的地方創生力量，深化台日人民間的友誼與文化連結。

黃偉哲市長表示，臺南長年與日本保持密切往來，是全台與日本關係最深厚的城市之一；日本蓬萊會成員多具豐富的中央及地方經濟發展經驗，是臺南推動產業政策重要借鏡，希望未來持續在文化、人文與產業等面向深化合作。

黃偉哲市長也以「蓬萊米」為喻，指出台灣蓬萊米源自日本技師協助改良稻種，而台灣米風味與日本米相近，因品種來自日本，並透過日本技師協助建造水庫澆灌成長，象徵台日關係情誼綿長，期盼雙方能延續這份友誼，從上一代的日台交流傳承至下一代，攜手開創更緊密的夥伴關係與共同發展的未來。

張婷媛局長向來訪賓客介紹南市113年產業總營收達3兆元，其中工業部門占54.1%，以製造業貢獻最高，約達1.2兆元，是推動城市經濟成長重要引擎；台南亦為全球首個可量產3奈米製程晶片的城市，並在中央政府推動「大南方新矽谷」與「AI新十大建設」下，持續發展沙崙「人工智慧產業專區」與智慧機器人製造核心「柳營科技園區」，形成智慧科技「金三角」產業鏈。

張婷媛局長除介紹台南的產業願景與半導體策略，也提出深化台日合作的具體方向，包括先進封裝與化合物半導體實驗產線、氫能與公共儲能示範應用，以及醫療AI與手術機器人臨床服務等合作計畫。