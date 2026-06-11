日本蕎麥麵制霸名人大內卓中山工商獻藝

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中山工商舉辦「職人入魂—日本手打蕎麥麵產學合作成果發表會」。（記者吳門鍵攝）

（另開新視窗）

記者吳門鍵／高雄報導

彰化二林擁有「蕎麥之鄉」美名，中山工商今年與彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會簽署產學合作，十位餐飲科教師接受專業培訓課程，十一日舉行「職人入魂—日本手打蕎麥麵產學合作成果發表會」，並邀請「日本手打蕎麥麵制霸名人」大內卓來臺親自演示日本傳統工藝精神，展現台日攜手推動食農教育、地方創生、技職培育及國際文化交流的成果。

成果發表會十一日在中山工商若水大樓舉行，陳國清董事長偕李昱平校長、餐旅群團隊及彰化二林鎮農會陳界灯理事長、二林斗苑休閒農業區發展協會洪庸聖理事長等人，歡迎日本關西上砂川手打蕎麥麵愛好會職人團隊來臺交流。由擁有六段資格、被譽為「日本手打蕎麥麵制霸名人」的大內卓親自示範手打蕎麥麵技藝。

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大內卓曾榮獲關西素人手打蕎麥名人、北海道生粉手打蕎麥名人、杜之都仙台手打蕎麥名人、大江戶手打蕎麥名人等多項全國冠軍，在日本蕎麥界享有隆崇聲望。

陳國清董事長表示，彰化縣二林鎮為最早推廣蕎麥產業發展及觀光區域，每年九月稻作收割後農友播種蕎麥，十一月至十二月進入花期，一片浪漫雪白花海成為遊客追逐打卡焦點，尤其蕎麥屬天然無麩質的偽穀物，富含蛋白質、膳食纖維、植化素、維生素B群與豐富的芸香苷（Rutin）。其擁有穩定血糖、促進腸胃蠕動助排等功效，早被公認為極具價值的超級食物與保健食品。

陳國清指出，日本人在除夕夜及重要節慶都有食用蕎麥麵的傳統，象徵長壽、吉祥與福氣。中山工商今年二月初與二林斗苑休閒農業區發展協會簽署產學合作契約，餐旅群共有十位教師前往二林蕎麥教室接受十堂專業培訓課程，深入學習蕎麥產業知識與日本手打蕎麥麵技術，累積教學能量，預計今年底參加段位認證，取得專業資格，為未來特色課程發展奠基。

「日本手打蕎麥麵制霸名人」大內卓（右）親手表演手打蕎麥麵工藝。（記者吳門鍵攝）

（另開新視窗）

李昱平校長說，發表會除展示教師群的培訓成果，最大亮點是請來日本蕎麥麵制霸名人大內卓親手示範手打蕎麥麵的過程，從揉麵、擀麵到切麵的完整工序，精湛技藝讓在場師生均讚嘆不已。

李昱平表示，蕎麥雖營養價值高，但蕎麥粉幾乎沒有筋性，要製作出口感細緻且富有彈性的麵條，必須仰賴精準配方與繁複工序，更考驗職人的專注力與經驗，而這種追求卓越、精益求精的工匠精神，正是技職教育最重要的核心價值。

陳界灯理事長說，二林推動蕎麥產業逾四十載，近年更與日本全麵協合作，在當地成立海外第一座手打蕎麥麵教室，培育專業師資與推廣蕎麥文化，此次能與中山工商攜手合作，建立產學夥伴關係，更透過技術交流與人才培育，為台灣蕎麥產業注入新動能，也為學生開拓更多元的職涯發展機會。

大內卓指出，日本料理於二○一三年被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產，而蕎麥麵更是唯一冠上「日本」名稱的代表性料理。純手工蕎麥麵僅以蕎麥粉與水製作，透過揉麵、擀麵、切麵及煮麵等工序完成，非常考驗製作者功力。近年來蕎麥因具有無麩質特性而受到國際市場關注，歐美國家也逐漸發展出多元蕎麥料理，希望透過此次交流，讓更多台灣人認識日本蕎麥文化，也藉由一碗麵深化台日友誼。

餐飲科陳敬淑主任說，她身為彰化人但對二林蕎麥產業了解有限，透過實地參訪與系統課程後，才真正認識當地四十多年來推動蕎麥產業的努力。未來餐飲科將結合在地農產、食農教育與地方創生理念，發展特色蕎麥麵課程，並融入專題製作、職人培訓及產學合作模式，引進業界師資與國際交流資源，培養學生兼具專業技術、文化素養與創新能力。