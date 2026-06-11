日本蕎麥麵名人大內卓來台傳藝 中山工商X二林農會深化產學合作

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▲日本蕎麥職人跨海授藝，中山工商深化食農教育展現產學成果。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】一碗蕎麥麵，不只是料理，更承載著文化、土地與職人的堅持。來自日本、擁有「手打蕎麥麵制霸名人」美譽的大內卓，11日親自來到中山工商，向師生示範傳承數百年的手打蕎麥麵工藝。從揉麵、擀麵到切麵，每一道工序都凝聚著職人精神，也讓現場師生近距離感受日本飲食文化的深厚底蘊。

中山工商與彰化縣二林斗苑休閒農業區發展協會今年初簽署產學合作契約，並於11日舉辦「職人入魂—日本手打蕎麥麵產學合作成果發表會」，展現半年來教師培訓與產學合作成果。活動邀集彰化二林鎮農會、二林斗苑休閒農業區發展協會及日本關西上砂川手打蕎麥麵愛好會職人團隊共同參與，透過跨國交流，讓食農教育、地方創生與技職教育激盪出新的火花。

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被譽為「日本手打蕎麥麵制霸名人」的大內卓，曾榮獲關西素人手打蕎麥名人、北海道生粉手打蕎麥名人、杜之都仙台手打蕎麥名人及大江戶手打蕎麥名人等多項全國冠軍，在日本蕎麥界享有崇高地位。他現場示範純手工蕎麥麵製作技藝，精準流暢的刀工與細膩手法，贏得滿場掌聲。

中山工商董事長陳國清表示，彰化二林素有「蕎麥之鄉」美名，每年秋冬盛開的雪白蕎麥花海吸引無數遊客造訪。蕎麥不僅富含蛋白質、膳食纖維及芸香苷等營養成分，更因天然無麩質特性受到國際市場重視，是兼具健康與產業價值的重要作物。此次合作不只是技術交流，更是讓學生從餐桌回到產地，認識食物背後的人文與土地故事。

校長李昱平指出，蕎麥粉幾乎沒有筋性，要製作出滑順且富彈性的麵條並不容易，需要高度專注與長時間練習。這份對細節的堅持，正與技職教育所強調的專業精神不謀而合。透過職人示範與實作學習，學生不僅習得技術，更能理解工匠文化的核心價值。

值得一提的是，中山工商餐旅群已有10位教師完成二林蕎麥教室十堂專業培訓課程，深入學習蕎麥產業知識與日本手打蕎麥麵技法，並規劃於年底挑戰段位認證。未來學校也將把蕎麥課程融入教學，結合食農教育、地方創生及國際交流資源，打造具特色的餐旅專業課程。

「希望透過一碗蕎麥麵，讓更多台灣人認識日本文化，也讓台日友誼持續深化。」大內卓分享，蕎麥麵不僅是日本重要的飲食文化象徵，更蘊含著職人對技藝傳承的使命感。當日本職人精神遇見台灣在地農業與技職教育，不僅讓師生收穫滿滿，也為台灣蕎麥產業與人才培育開啟更多可能，寫下一段跨越國界、溫暖而深刻的交流故事。 （圖╱中山工商提供）