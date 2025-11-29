日本藝人在陸演出 逾10場遭喊卡…濱崎步無觀眾仍上台表演

日本首相高市早苗涉台言論引起的大陸反彈，仍在持續發酵。近日包含濱崎步、大槻真希等日本藝人在大陸的演出紛紛遭到取消或中斷，大陸對文藝活動限縮的情況，比當年薩德系統引發的「限韓令」還嚴。

原定昨天在上海舉辦的濱崎步演唱會，廿八日下午突由主辦方「克萊可文化」發布取消公告，理由是「不可抗力因素」。濱崎步通過ＩＧ表示當日上午核心團隊才接到取消通知，她對「不了解的事無評論的立場」，但深感愧疚，既未能讓大陸與日本共兩百名工作人員的努力得以呈現，更痛失向一點四萬名粉絲當面致歉的機會。

隨後有身穿華麗演出服裝的濱崎步，在舞台上獨自演出的影片傳出，台下觀眾席則一片空蕩蕩，據傳日後將向粉絲公布她的獨演影片。對演唱會遭取消，大陸網友也掀起熱議，許多網友在微博公開反對「一刀切」，多人痛批「商業誠信在哪裡」，也有網友直言，日本音樂演出在上海已經「動態清零」。

而遭到取消的其他日本藝人與體育選手包含古川雄輝、高汐巴、鈴木良雄、五十嵐亮太、中本麻里、「KOKIA」、「SITUASION」、「JO1」、「SID」、「桃色幸運草Ｚ」等，就連「麵包超人」見面會，以及「美少女戰士」音樂劇也都告吹。

而日本知名動畫「航海王」主題曲演唱者大槻真希廿八日參加「萬代南夢宮嘉年華」活動時，則在演唱中途被強行切斷音樂與燈光，並被工作人員請走。

大陸赴日航班則進一步縮減。「日經亞洲」昨天報導，中國航空公司十二月要取消超過九百架次赴日航班。報導稱，日本國際機場和餐飲酒店零售等旅遊業遭受重創。航空數據公司Cirium的數據顯示，中日共有一七六條定期航線，連接日本廿個機場及中國大陸卅六個機場（不含港澳台地區）。

截至廿七日上午，中國航空公司已經取消七十二條航線上的九百零四架次航班，相當於約十五點六萬個座位。這一數字較廿五日取消的二六八架次大幅躍升。

另據共同社，日本經濟團體聯合會會長筒井義信廿八日應大陸駐日本大使吳江浩的要求在東京會面。筒井強調了兩國繼續開展經濟和商務交流的重要性，並提出希望明年一月日本經濟代表團訪問北京的計畫能如期實施。

