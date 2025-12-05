日本藝人遭中國抵制 卓榮泰：我們滿場歡迎

〔記者鍾麗華／台北報導〕日本首相高市早苗的「台灣有事論」，讓中國抵制赴日旅遊、取消日本藝人演出等作為反制，包括知名歌手濱崎步、大槻真希在中國演出都受影響。行政院長卓榮泰今(5)日表示，台灣近日有不少人將出遊地點改為日本，也歡迎日本偶像歌星來台演出，「我們一定會滿場、滿場的歡迎」。

卓揆今天接見日本台灣交流協會會長隅修三，他在致詞時表示，高市早苗日前對台海穩定和平的一席談話，代表正義與和平，能在高壓下繼續堅持，我們非常的感謝。因為如此，最近很多台灣人出國時把目的地改為日本，同時台灣歡迎日本偶像歌星、表演團體來台。

卓榮泰也提到，總統賴清德近日有許多重要談話，包含說明強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案與其後續特別預算，向世界表達台灣是自由世界的成員，有決心也有能力護衛真正的和平與主權。和平靠實力，要有真正的和平，必須要有真正的實力，只有和平才能確保無事，他真誠希望「台灣無事、日本無事、世界平安」。

大阪世界博覽會已落幕，卓榮泰說，大阪世博會非常成功，當中台灣館備受矚目，目前正由政委馬永成規劃，期待要把台灣館移回台灣。

隅修三致詞時表示，此次台日經貿會議已順利簽署2項文件，其中一項是將2013年10月的電子商務合同升級為「台日數位貿易協定」，內容包括網路與線上消費、資料合作及資料交換；第二項文件是地方海關合作備忘錄，強化雙方在地方層級的通關合作。他強調「一定有機會促進台日關係更上層樓」，讓台日合作向前推進。

