日本藝人鈴木愛理貼臉「菜奇鴨」 粉絲直呼可愛

（中央社記者張榮祥台南8日電）登上台南市跨年晚會的日本藝人鈴木愛理在社群網站IG貼出和台南市場吉祥物「菜奇鴨」貼臉照，超過5.4萬人點讚，不少人直言「太可愛了」、「可以當台南日本觀光大使」。

台南市政府今天發布新聞稿表示，鈴木愛理昨天在Instagram（IG）分享造訪台南點點滴滴，記錄風景與美食，讓「菜奇鴨」人氣飆升。

南市府說，鈴木愛理登台演出前，先到台南中西區台灣首廟天壇擲筊，了解廟宇文化、典故，記錄走訪台南的有趣、美好與新奇事物，稱許台南夜市文化，喧鬧、樸實與充滿懷舊感，讓人體驗「台南感性」。

廣告 廣告

台南市長黃偉哲感謝鈴木愛理在社群分享台南美，讓更多人看見台南城市魅力，持續推廣「台南好YOUNG」品牌，讓世界看見、走進台南。

南市府表示，穿市場圍裙、提菜籃與戴斗笠的「菜奇鴨」是2021年台南市場吉祥物選拔賽冠軍，象徵傳統市場熱鬧多元文化，設計理念源自台南市場豐富歷史及特色元素。（編輯：李明宗）1150108