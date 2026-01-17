日本藥品原料高度依賴中國！專家憂：出口限制恐擴大至醫療領域

日本抗生素及藥品原料仍高度依賴中國進口。（示意圖／翻攝自pexels）

日本醫療專業人士擔憂，中國可能藉由將抗生素及藥品原料納入出口限制清單，大幅加強對東京的貿易施壓。儘管日本在過去3年內致力於提升多項常用藥品的國內生產能力，但專家指出，日本醫療體系仍高度依賴中國進口，一旦進口遭到限制或中斷，將造成「極其嚴重的問題」。

據《南華早報》報導，日本感染症學會會長、同時也是日本政府於2020年新冠疫情爆發之初所設立諮詢小組成員的舘田一博表示：「日本目前大部分抗生素仍仰賴中國供應。雖然我們知道北京正在限制稀土礦物的出口，但我們希望這種限制不會擴及醫療產品。」

舘田一博在接受《南華早報》專訪時指出，日本在藥品的基礎原料方面依賴中國，因此北京理論上可對日本施加相當大的壓力。他也舉例，在2019年以前，由於利潤過低，日本藥廠已積極縮減多種常用抗生素的國內生產，包括盤尼西林（penicillins）、鏈黴素（streptomycins），以及活性藥物成分（Active Pharmaceutical Ingredient，API）。貿易統計顯示，中國當時已成為日本這類藥品的最大供應來源。

然而，中國隨後實施了更嚴格的環保法規，並關閉了1座生產「頭孢唑林」（cefazolin）成分的主要工廠。頭孢唑林是1種用於預防手術感染的關鍵抗生素。結果，日本各地醫院的頭孢唑林庫存迅速耗盡，許多手術被迫延後，或改用療效較差的替代藥物。

日本政府也因此意識到該國醫療體系面臨的風險，並展開積極行動，包括鼓勵國內企業回流生產。2024年，政府推出1項規模達550億日圓（約合新台幣109億元）的計畫，協助國內企業設立生產設施。然而，日本在該年仍自中國進口價值1億2248萬美元的關鍵醫療原料，顯示若北京此時進一步實施貿易限制，日本醫療產業仍可能遭受新1波衝擊。

自日本首相高市早苗於去年11月7日在國會表示，涉及台灣的「突發狀況」可能對日本構成威脅，並需要透過軍事介入以來，北京與東京之間的關係持續惡化。在高市拒絕應北京要求撤回言論後，中國商務部於1月6日宣布，將日本列為「指定國家」，並對出口至日本的「軍民兩用物項」實施更嚴格的管制。

外界注意力多半集中在稀土出口限制，因為稀土對日本科技及軍工產業至關重要。然而，醫療界擔心，若高市仍堅守立場，中國可能進一步將對日出口限制，擴及藥品與醫療原料。

日本新聞雜誌《President》的線上版近期刊登1篇醫師專訪，也引發民眾憂慮。1名讀者留言指出：「我認為，在藥品原料上依賴中國，甚至比依賴稀土還要危險。日本的醫療體系在根本上仍受制於外國。醫療並不是可以單純因為成本低廉就接受海外生產的領域。現在是我們重建供應鏈的時候了。」

另有網友認為，日本應效法美國總統川普（Donald Trump），施壓企業重建國內製造體系。對此，舘田一博坦言，他對目前的情勢感到憂心，但也指出政府已充分意識到問題的嚴重性，「2019年發生『頭孢唑林危機』時，問題確實非常嚴重，但我們也從中汲取了教訓。當時我們改用其他藥物，並設法從其他地方取得供應。我認為日本這次的準備相對更充分，但我們仍必須提高自給自足的能力。」

