日本藥妝大掃貨：迎新年，從清潔到保養，這些便利好物不能錯過！
跨年前後，家裡大掃除、走春拜年、聚餐應酬一波接一波，生活步調一下變超滿。這時候很多人開始狂搜「日本藥妝 必買」、「懶人保養」、「泡澡放鬆」、「口氣清新」這類關鍵字，希望用ㄓ幾樣實用好物，讓自己從頭到腳、從臉到口氣都維持在最佳狀態。以下就用三個很日常、很接地氣的情境，幫你整理一波日本藥妝大掃貨清單，從清潔、保養到儀式感通通包到好，過年期間不只家裡乾淨，自己也要好好被照顧一下。
情境一：年節早起走春、拜年必備——最快速的清潔保養小幫手
過年期間最常出現的畫面就是：前一天追劇追到太晚，隔天一早還得趕著出門拜年、走春、跟親戚聚餐，根本沒時間按照平常那一整套保養流程來。這時候，「懶人保養」、「快速上妝」、「早安面膜」就變成超熱門關鍵字。
・BCL SABORINO 早安面膜 30入（果實精華／植物滋潤）
TWD$410
這款在日本藥妝店超夯的 BCL SABORINO 早安面膜，主打起床後 60 秒就能完成清潔、保養與妝前打底，很適合那種鬧鐘一關掉就必須馬上出門的早晨。果實精華（粉色）和植物滋潤（白色）兩種版本，分別走清爽與滋潤路線，你可以依自己膚況選擇，直接敷上就能省去瓶瓶罐罐，對過年期間每天都得整理儀容的人來說，是很實用的「懶人神器」。
・日本 YUZE 秋田 櫻島火山灰洗顏皂／洗面乳
TWD$150-180
新年很講求「去舊佈新」，除了環境，很多人也會特別在意「臉要洗乾淨、霉運一起洗掉」的象徵感。這款 YUZE 秋田櫻島火山灰洗顏皂與洗面乳，添加火山灰成分，搭配豐富的泡泡起泡力，洗起來有種在家做臉般的儀式感，洗完不會乾澀緊繃，很適合把它當成過年期間的「開運洗臉儀式」。
・酵素×維他命C 泡沫洗顏（含粘土成分）
¥798
如果你是那種每天都很在意毛孔、油脂的人，可以參考這類酵素洗顏產品。它主打用含維生素C的綿密泡沫在清潔臉部的同時保護水分，再加上酵素與粘土（高嶺土）成分，幫助帶走老舊角質與毛孔髒汙，讓肌膚維持比較細緻的觸感。對需要常常上妝、又想每天用溫和清潔的人來說，是很好入門的洗顏選擇。
推薦你更多新年清潔・保養關鍵字搜尋：
情境二：大掃除後全身痠痛——在家也要有「偽出國溫泉」級放鬆
大掃除、採買年貨、提重物上上下下，結束後唯一的念頭就是「好想直接倒在床上」。與其累到只會滑手機，不如幫自己安排一個「在家泡湯」的儀式感，把年末、年初的疲勞好好放掉。
・日本製 和之湯 泡澡入浴劑 25g×5包
TWD$49
這款和之湯入浴劑，是很多人到日本藥妝店會掃貨的泡湯小物。森林、草莓牛奶、櫻花、柚子、薰衣草等多種香氛，可以依心情選一包丟進浴缸，家裡的浴室馬上化身溫泉旅館。年末忙完大掃除、或是圍爐後腰痠背痛時，泡在帶有日式香氣的熱水裡，真的很有「偽出國」感。
・ MIYI 手工沐浴彈 12入禮盒
TWD$850
如果你喜歡一次收集各種香味、享受視覺與嗅覺的儀式感，MIYI 手工沐浴彈禮盒會很適合。12 顆不同香氣的泡澡球，加入水中會釋放細緻碳酸泡泡，搭配手工添加的植物精油，讓浴室充滿淡淡果香與花香氛圍。過年期間忙完拜年行程，晚上丟一顆進浴缸，好好泡個熱水澡，是送自己與家人的小小獎勵，也很適合當新年禮物分享給親友。
・ 日本製 小林製藥 廁所消臭元 芳香劑 400ml
TWD$130
除了身體要放鬆，浴室與廁所的氣味其實也很影響心情。這款小林製藥的廁所消臭元，是日本家庭常見的芳香劑，採濾紙式設計，使用起來很簡單。櫻花香版本在視覺與氣味上都很有春天氛圍，加上 400ml 大容量，年前放好，從初一一路用到元宵都很足夠，讓年節期間家裡的公共空間維持清爽舒服的味道。
想打造更多在家放鬆儀式感？可以延伸搜尋：
情境三：聚餐應酬、拜年見長輩——口氣、頭皮、細節清潔都要顧到
過年最常遇到的，就是一整天跑行程：早上拜年、中午聚餐、晚上又局續。除了外表儀容，口氣與頭皮、舌頭這些細節，其實更容易被近距離感受到。這一段就從「日本口腔清潔」與「頭皮照顧」角度，幫你補齊最後一塊。
・REACH 麗奇 3D 立體牙線 40M（日本境內限定 皮卡丘）
TWD$149
吃完年菜、零食後，牙縫裡難免會卡一些小東西，笑起來很容易被看到。這款 REACH 麗奇 3D 立體牙線，遇水會膨脹，使用起來有種柔軟「海綿感」，比一般細牙線更有包覆感，適合用來處理卡在齒縫的食物殘渣。皮卡丘日本境內限定包裝又可愛，放在包包裡，聚餐後去洗手間清潔一下，就能維持口腔整潔與儀容體面。
・專用舌苔清潔凝膠
¥316
¥368
很多人只刷牙、用牙線，卻忽略舌頭上的舌苔也容易累積髒汙。這款專門用於舌苔清潔的凝膠，搭配舌苔刷使用，可以更容易帶走附著在舌面上的汙垢，當作早晚刷牙流程的一部分。過年期間飲食比較重口味時，更建議在口腔清潔步驟中多加這一個小步驟，讓整體口腔更清爽。
>>前往SUGI跨境平台購買
・飯局、燒烤後的口氣清新小幫手（口含錠／膠囊型口氣清新品）
¥476
¥554
年節很常吃到蔥、蒜、燒肉或小酌幾杯，口腔裡的味道不只來自嘴巴本身，胃部也會殘留氣味。這類口含或吞服型的口氣清新產品，設計成用水或飲品送服，在胃部溶解後慢慢釋放清爽薄荷香氣，從內部幫助減少異味。尤其是吃完重口味料理還要接著去拜年、跟長輩聊天的人，包包裡準備一條會安心許多。
・柳屋 髮根營養液 HAIR TONIC（日本境內版）
TWD$248
走春拜年，男性長輩最常被關心的，除了身體狀況，就是頭髮與精神氣色。這款柳屋髮根營養液，是很多人想到日本經典養髮品就會提到的品牌，瓶身設計有很濃的昭和復古感。對於容易在意掉髮、頭皮出油的男性長輩來說，這類頭皮保養產品既實用也很有心意，很適合當過年禮物，一邊聊天一邊幫對方按摩頭皮使用，更有家庭溫度。
想加強整體口腔與頭皮照顧？可以延伸搜尋：
不管你是忙著大掃除、跑行程，還是只想在家耍廢休息，日本藥妝這些從清潔、保養到放鬆、口腔照護的小物，都能在細節上默默幫你加分。新的一年，不一定要一次囤很多，只要挑幾樣真正用得到、能解決自己生活痛點的商品，就能讓每天的儀式感和舒服度，都悄悄提升一個等級。
