日本藥妝店食品比超市便宜？專家揭「關鍵原因」 當地人消費習慣曝光

生活中心／張尚辰報導

日本藥妝店近年來不斷轉型，販賣的商品也越來越多樣化。（圖／記者唐家興攝影）

日本藥妝店是不少人赴日旅遊必逛的，近年來，就有不少人發現，藥妝店裡除了藥品價格划算以外，就連食物的價格都比超市更便宜。對此，日媒透露，這是日本藥妝店搭配零售產業結構轉變所更改的銷售策略，不僅不斷提高食品在銷售額中的占比，還逐漸改變當地人的消費習慣。

日本流通業專家在《東洋經濟新報社》中分析，日本藥妝店已經不只販售藥品、彩妝，從豆腐、雞蛋到冷凍食品，且價格都非常低廉。根據日本連鎖藥局協會估計，2024年日本約2萬家藥局的總銷售額預計將達到10.307兆日圓（約新台幣2.072兆元），比上年增長9%，首次突破10兆日圓大關。

廣告 廣告

且日本藥妝店不再像以前那樣依賴超市，而是不斷提高食品在銷售額中的佔比，並建立了一種以廉價食品吸引顧客，從藥品和化妝品中賺取高額利潤的模式。據該協會估計，「食品及其他」類商品的銷售額成長了13%，達到2.8329兆日圓（約新台幣5690億元），佔總銷售額的28%。這項增速超過了「美容護理」和「醫藥保健」類商品的增速。

專家說明，除了販售商品擴大化以外，兩極化的消費觀念也是不容忽視的，越來越多人會在平時將錢省下來，但在旅行、外出用餐和嗜好上花錢不手軟，專家舉例，像是在疫情期間流行的「露營」，有些新手一開始會在建材超市花2萬日圓（約新台幣4000元）買帳篷，隨著露營次數增加，會開始嚮往功能更強大的帳篷，最終他們會花費20萬日圓（約新台幣4萬600元）到專賣店購買。

不過，專家也表示，超市最大的優勢無疑是新鮮的蔬果，在這方面藥妝雖然還無法提供，但已經漸漸有販售新鮮食品的藥妝店出現，藥妝店往往以低價食品作為主要銷售策略，以此吸引顧客購買利潤率高、銷量大的藥品及保健食品。

對此，專家提醒，若超市提供的商品缺乏特色，恐怕很難在競爭激烈的市場中站穩腳步，很容易被藥妝店與便利商店分流。因此，專家建議，超市價格不僅要更便宜，還要在轉型及商品提供方面多下功夫，才能在這個零售時代中佔有一席之地。

更多三立新聞網報導

中國不認舊金山和約！台網嗨突變日本人 日教師列「12諧音名」笑翻

日本「1類連鎖餐廳」只限男生？大阪妹來台驚：完全不一樣

女子蜷縮睡「投幣置物櫃」！警開門叫醒見1物 網秒猜不是中國人

台女月薪3萬！狂嫌水電工「髒又臭、沒讀書」 一聽收入秒變臉

