來日本除了遊覽自然風光，各地舉辦的極限運動賽事，如馬拉松與自由車公路賽等，也吸引了眾多海外選手前來參加。若想讓旅程與比賽過程更加順利，這幾款興和KOWA藥妝推薦好物將成為你的貼心神助攻！

帶著「興和KOWA」一起征戰日本各大運動賽事

日本藥妝推薦好物：運動前備戰×支援×調養 就讓興和KOWA來支援

逛街購物或欣賞自然風景，往往是旅客造訪日本的主要目的，但對進階旅行者而言，觀光結合運動賽事的行程，也是一種吸引人的旅遊模式。每年在日本各地舉辦的馬拉松與自由車公路賽，總是吸引了來自世界各地的選手參加，在奔馳中邊欣賞壯麗的自然與城市風光，「運動 × 旅行」的風潮越來越受到歡迎。

但無論是旅途中不斷提著行李上下移動，還是長時間運動後，肩膀痠痛、腰部緊繃等身體不適總是說來就來。這時候，興和KOWA的保健與藥妝品將會成為你的貼心好幫手。無論是賽前暖身、賽後放鬆，還是接下來的觀光行程，只要善加運用它們，就能讓你的「運動旅程」更加舒適且充實！

【賽前】緩解眼部疲勞——Q&P KOWA i PLUS

在正式比賽前，影響表現的不僅是體力，「眼睛的狀態」與「專注力」也同樣關鍵，若長期忽視眼部疲勞，症狀會逐漸累積，甚至引發肩頸僵硬、頭痛或背部痠痛等不適。

Q&P KOWA i Plus是針對眼睛疲勞症狀所設計的維他命富含醫藥品，這款產品能促進血液循環，幫助舒緩眼睛疲勞與肩頸痠痛。「癸煙酯」具有擴張末梢血管的功效，以促進全身血液循環；「維生素B1」誘導體能幫助神經與肌肉順暢運作、緩解眼睛疲勞；「γ-穀維素」能促進神經與肌肉的順暢運作，進而有效緩解肩頸僵硬與腰部痠痛。

Q&P KOWA i Plus不僅適合在運動時作為輔助保健使用，結束旅程、返回工作崗位後也能持續調整身體狀態。對於長時間使用電腦或手機而導致的眼部疲勞與肩頸痠痛，每天適量補充即可幫助眼睛與身體調整最佳狀態，讓你無論是在旅行、工作，還是日常生活中，都能隨時隨地緩解眼睛疲勞，以最佳狀態迎接每一場挑戰。

使用方法與注意事項如下。

Q&P KOWA i Plus（キューピーコーワiプラス）

使用方法：

成人（15歲以上）：一天服用1次，每次服用2～3錠。無論飯前飯後皆可服用

未滿15歲的孩童：請勿服用

功效：緩解眼睛疲勞與肩頸痠痛

商品資訊

【賽中】精準對應每個酸痛部位——VANTELIN KOWA MINI TSUBO KUN

在馬拉松或自行車賽中，最令人擔心的莫過於經過激烈征戰後出現的肌肉疼痛。這時候，「VANTELIN KOWA MINI TSUBO KUN（バンテリンコーワ ミニツボくん）」就能派上用場！正如其產品名稱，這是一款專為肩頸僵硬或腰部、關節痠痛所設計的小型貼片，能精準針對酸痛點下手，提高舒緩效率。

這款貼片含有五大能有效對應酸痛部位的主要成分：含一般日本鎮痛消炎外用藥中，依許可標準(※)可添加的最高濃度主成分「乙二醇水楊酸酯」，可更有效緩解肌肉僵硬與疼痛；「甘草次酸」具抗發炎效果；「正壬酸香草酰胺」具有溫感刺激效果，能促進血液循環並緩解疼痛；「生育酚醋酸酯」能促進善末梢血液循環；最後，添加了能減輕身體不適感的清涼成分「l-薄荷醇」。

五大成分相互配合，從肌肉與關節問題著手，讓身體恢復舒適狀態。

※ 這裡的「許可標準」指的是日本厚生勞動省為了提高審核效率而制定的藥品範圍標準。

出門在外，行李當然越輕便越好。這款貼片一盒內含180片小圓貼，可依情況裁剪出需要的量，真的非常方便。此外，它的氣味清淡、不明顯，即使在外使用也不會被周圍的人察覺。連這樣的小細節都注意到了，對很在意味道的人來說真的很貼心呢！

VANTELIN KOWA MINI TSUBO KUN（バンテリンコーワ ミニツボくん）

使用方法：將貼片從塑膠膜上撕下，每天數次貼於患部即可。（當感覺藥效減弱時，就可以更換新的貼片）

功效：適用於肩膀僵硬、腰痛、關節痛、肌肉痛、肌肉疲勞、挫傷(瘀傷)、扭傷

商品資訊

使用方法與貼敷部位

與過去興和推出的大面積貼布系列不同，VANTELIN KOWA MINI TSUBO KUN主打「精準對應」。它能精準針對酸痛部位，貼合肌膚、幾乎無異物感，讓你在日常活動中依然從從容容，游刃有餘。貼片能深入作用於痠痛與僵硬部位，讓身體恢復輕鬆與舒適。

詳細的貼敷部位，可以參考盒子上的包裝說明。

旅行、日常生活皆可應對

除了運動引起的肌肉痠痛，旅行結束後重返工作崗位，長時間坐在電腦前專注作業、維持相同姿勢或姿勢不良，也容易造成肩頸僵硬與腰部不適。

甚至連日常走路時反覆使用關節所引起的關節疼痛，VANTELIN KOWA MINI TSUBO KUN也都能發揮作用。小巧的貼片設計，讓你在需要時能迅速、方便地取用。

【賽後】辛苦後來頓大餐犒賞自己——顧多整腸錠α³+

衝過終點線後，當然要好好犒賞一下自己啦！被譽為「美食之國」的日本，壽司、燒肉、拉麵、甜點等美味紛紛向你招手，想克制不多吃幾口幾乎不可能。這時候，就輪到興和KOWA的整腸專家──「顧多整腸錠 α³+」登場。

它由三種益生菌（納豆菌、乳酸菌、比菲德氏菌）組成，能發酵糖分產生醋酸與乳酸，營造出不利壞菌增生的腸內環境；同時還能幫助調整腸道狀態、促進消化、減緩腹脹不適，讓胃腸恢復輕盈舒適。完賽後大快朵頤一番，正是給自己最棒的獎勵！

顧多整腸錠α³+（ザ・ガードコーワ整腸錠α³+）

使用方法：

成人（15歲以上）：餐後服用。一天3次，每次服用3錠。

8歲～14歲兒童：餐後服用。一天3次，每次服用2錠。

5歲～7歲兒童：餐後服用。一天3次，每次服用1錠。

未滿5歲的兒童：請勿服用。

功效：具有整腸作用、改善排便。針對軟便、便秘、胃部與腹部脹氣、消化不良、胃功能低下、食慾不振、飲食過量、酒精攝取過多、噁心、嘔吐、胃酸過多、胸口脹悶、胃部不適、胃脹、打嗝、胃痛等症狀

商品資訊

從日常著手 輕鬆打造運動保養習慣

運動後的保養固然重要，但其實從日常生活也可以延續這份照護。無論是上班久坐、日常姿勢不正導致的身體部位酸痛，或是外出旅遊，這些實用的興和KOWA商品都能陪你維持良好狀態。

除了本次介紹的系列外，還有其他對運動族與忙碌上班族都非常實用的產品，像是能在運動前後補充能量與水分的運動飲品，或是能讓身體活動更順暢的興和萬特力膝部護具等。

這些不需要處方籤的藥妝保健品，在日本各大藥妝店，如松本清、SUGI藥局等都能輕鬆買到。不過在結帳前先別急著付款，記得先領取JAPANKURU的專屬藥妝店優惠券！除了享有外國旅客專屬免稅優惠外，還能折上加折，用最划算的價格把喜歡的商品通通帶回家。從今天開始，讓興和KOWA陪你打造輕盈又健康的每一天吧！