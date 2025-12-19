日本藥師歌手要來了！寺寬邦集結10年法力襲台唱中文歌

【緯來新聞網】「日本最具人氣佛系藥師歌手」寺寬邦今（19日）宣布明年3月首度在台灣開大型演唱會，也是其創作10年里程碑，本次巡演以「圓」為主題，象徵修行的圓滿、生命的圓融。藥師寺寛邦以佛教經文為核心，融合現代音樂語彙，讓觀眾感受到歡笑、淚水、祈禱與感動，在歲月中交織流轉。

寺寬邦將來台灣開唱。（圖／寬宏藝術提供）

這次演出，他將必唱觀眾熟悉〈般若心經〉、〈大悲咒〉等經典曲目，藥師寺寬邦透露正在準備中文翻唱歌曲，要帶給歌迷驚喜。對於佛經許多人的印象是在佛堂，由修行的師傅們敲著木魚吟誦，但這些經文在藥師寺寬邦重新編曲下，加入了更多樂器成為了獨一無二的音樂作品，能讓更多人有興趣接觸佛法，將正能量傳遞出去。



此次台北演出，將呈現藥師寺寬邦十年來禪音創作的精華，同時融入新的嘗試與編制，讓古老經文在當代聲響中持續生長。《圓 – Circle of Harmony 藥師寺寬邦 般若心經MUSIC 10 週年世界巡演》2026年3月13日在台北國際會議中心舉辦，門票將於12月23日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票。

