日本蘋果直營店停賣iPhone 17 實體通路全消失

日本Apple Store近日突然調整銷售策略，全國直營門市即日起停止販售iPhone 17實體機，店內僅提供展示，消費者必須改由Apple日本官網等線上通路購買，突如其來的變動，引發市場熱議。

根據日媒實測，目前iPhone 17系列在日本門市幾乎難以入手，熱門的256GB規格僅剩少數店點零星供貨，其餘多數門市已無現貨；高階款iPhone 17 Pro的256GB版本更是全面售罄，只剩512GB與1TB可選。

對於停售原因，蘋果客服僅回應與支付方式調整有關，但業界普遍認為，實際動機不只如此。近年日本iPhone因匯率因素成為轉賣市場目標，傳出有人長期在直營店大量掃貨後轉售海外。限制門市供貨、轉為線上實名制下單，被視為阻斷囤貨的有效手段。

此外，這項策略也被解讀為替即將登場的iPhone 17e鋪路。市場盛傳新機將於2月中下旬發表，主打高CP值，可能搭載A19晶片並支援 MagSafe 快充。藉由縮減 iPhone 17 門市銷售，蘋果可集中資源應對新機上市後的購機潮。

外媒引述配件供應鏈消息指出，iPhone 17e可能於美國時間2月19日以新聞稿方式亮相，換算台灣時間恐落在2月20日，恰逢農曆春節期間。不過發表日期仍未獲官方證實。

至於規格方面，目前消息不一，有說法指出將導入動態島，也有認為仍維持劉海設計；螢幕更新率預計為60Hz，主鏡頭為單顆4,800萬畫素。價格方面，外界推測有望與前代持平，參考 iPhone 16e 在台售價為 21,900 元起。

