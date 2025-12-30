日本蘋果糖店老闆品茗「台南茶」PO心得 網熱議：果然「全糖」市

日本知名蘋果糖店老闆池田喬俊29日分享他喝「台南茶」的心得，引發網友熱議。翻攝Threads



日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，先前因來台時狂掃台糖生產的砂糖，返國後被海關盯上而爆紅，近日他在社群平台Threads上分享自己喝「台南茶」的心得，沒想到這款來自「全糖市」的茶包裡面裝的竟是砂糖而非茶葉，再度引發網友熱烈討論，也釣出研發茶包的業者親自揭秘「茶包」喝法。

池田喬俊29日在Threads上發文說，先前到訪台南，有客人送了他幾包「台南茶」，他將茶包帶回日本後，一直很期待能在年末慢慢地喝。沒想到，當他終於打開來看時，才驚覺「這個……不是砂糖嗎？該不會是台糖的二砂吧？」但又覺得似乎不太可能。

池田喬俊試著在杯子放入茶包、倒進熱水，結果茶包裡的內容物完美地溶化了，讓他忍不住驚呼：「這不是白粉湯嗎！喝了一口，嗯，原來如此。這就是台南的味道。」他接著感性地說，自己終於明白了，所謂的「茶」，其實是心。在一杯之中，度過一段幸福的時光，「我感受到了，台灣茶道真正的深度」。

這則貼文引發網友熱烈討論，有台南人驚訝表示：「我沒看過這東西，是我孤陋寡聞了嗎？」還有人紛紛笑說：「果然是全糖市」、「名為荒糖的茶嗎？」、「不可能這麼幽默欸」、「是誰！請出來自首！竟然讓老闆喝糖」，還有網友補充：「這個台南茶的茶包研發店家是一間超級有品味的貓咖喔！隱藏在台南火車站附近的巷弄，超愛他們的皇家伯爵，貓咪也超級親人！」

此外，有不少網友Tag研發茶包的店家，小編除了現身留言區感謝之外，並分享茶包的喝法︰「在台灣的手搖點無糖或微糖，加這包下去會是剛剛好的台南甜，500-750ml之間的飲料都適用，茶包裡各種不同比例的糖可以放大多數茶的層次，也適用風一樣捉摸不定的另一半，無糖微糖喝幾口突然想改台南甜時，隨身備一包居家保平安。」

