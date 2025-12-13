日本蘋果糖老闆造訪台糖！笑稱「緝毒犬今天放假」秀滿滿戰利品

池田喬俊帶著台糖送給他的大砂糖抱枕過海關，他還拿到了台糖砂糖造型悠遊卡。圖／X@pomedamourtokyo

一名專做「蘋果糖」的日本甜點老闆池田喬俊今年10月時，因為掃貨買了太多台糖的砂糖，驚動了緝毒犬。後來台糖知道他超愛白砂糖之後，送給他一個台糖的抱枕，又再次在機場過安檢時被懷疑。這次他來台灣還造訪了台糖，台糖送給他各式各樣的產品讓他嘗試，他又帶著滿滿的砂糖回日本，不過這次他安全出境，笑說「緝毒犬今天也放假」。

「東京林檎製飴所」創辦人池田喬俊在新宿、池袋、名古屋、大板、沖繩和札幌都開了販賣蘋果糖的店面，自從他上次來台灣發現台糖的白砂糖之後，大讚台灣的砂糖比日比的更有「厚度」和「層次感」，在使用砂糖做點心的時候，就算糖衣做得很薄，也能明顯帶出香氣。

台糖董事長吳明昌發現池田喬俊這麼喜愛台糖的產品，感到很高興，送了池田喬俊很多台糖獨有的伴手禮，包含白砂包裝造型悠遊卡、白砂包裝的抱枕，還有各種不一樣的砂糖產品。兩人在9日於台糖會面，池田喬俊還在現場示範了蘋果糖的做法，讓台糖的員工們品嚐，大家都稱讚太好吃了，雙方可能會進一步的合作。

池田喬俊PO出滿滿的伴手禮和戰利品。圖／X@pomedamourtokyo

池田喬俊回到日本後，在X平台發文，說自己提出了各種要求，吳明昌都很認真的思考，自己對於進口流程、台灣水果市場和冷藏設備也學到了很多新的知識。池田喬俊說，其中台糖送給他的「白粉袋抱枕」，這次在機場過安檢時又被懷疑了，不過幸好最後有安全過海關，他也PO出了台糖送給他的滿滿戰利品，又是一大箱的各種砂糖，順便也向網友報平安：「我安全抵達日本了！一切都超順利！緝毒犬今天也放假」。

戰利品的照片中可以看到今年虎尾糖廠推出的限定款「台糖黃金砂糖」，吳明昌也特地向池田喬俊介紹善化糖廠出產的「本土甘蔗糖」，讓池田喬俊這趟旅程大豐收。



