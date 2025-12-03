日本蘿莉「被貓鑽裙底」掩嘴嬌笑照狂吸1億人朝聖 真實身分驚呆

谷琢磨12月1日發布的照片已累積超過1億人次瀏覽 。翻攝自X@tani_takuma）



近日社群平台風傳一張照片，一位穿著蘿莉塔風格洋裝的美女，蹲在地上拍照時，突然出現一隻野貓鑽入裙底，逗得她掩嘴燦笑，可愛的畫面引來超過1億人次瀏覽。不過照片中主角真實曝光後，卻讓不少網友直呼「我腦子壞掉了」！

同時是搖滾樂團主唱、模特兒與插畫家的谷琢磨，本月1日在社群平台X發布一張蘿莉塔風格洋裝照，一名長相清純可愛、身形纖細的女生身穿深藍色蘿莉塔風格洋裝，試圖和路邊的虎斑貓合照，沒想到貓咪竟趁機鑽進裙底，讓谷琢磨幽默表示「貓咪可能把裙子當成暖爐桌」，可愛的畫面引來超過1億人次瀏覽，成為網路熱議話題。

廣告 廣告

不過照片中的主角，真實身分其實正是現年48歲的谷琢磨本人，目前已婚且育有兩個小孩，曾演唱過多部動漫歌曲，同時擁有模特兒、電視主持人、藝術家、歌手等多元身分，也是一位熱衷女裝打扮的網紅。谷琢磨表示，他年輕時曾因為身材嬌小的關係感到自卑，直到34歲接觸蘿莉塔風格後愛上女裝，經常在社群平台分享不同的蘿莉塔風格裝扮，並希望藉此鼓勵粉絲勇敢做自己。

谷琢磨是一名48歲的男人，也是擁有2兒女的父親。翻攝自X@tani_takuma）

這張「史上最可愛偽娘」照片在網路上爆紅後，引起全球網友紛紛湧入朝聖，紛紛留言表示「我覺得她挺可愛的，就去看了她的個人資料，結果腦子一片空白。『男，48歲』，這是2025年最令人驚訝的事」、「這是2025年最驚人的事」、「不管性別如何，很驚訝已經48歲了」、「我開始懷疑自己了」、「真假！48歲的男生，比女人還像女人」、「我腦子壞掉了」。

谷琢磨經常分享穿蘿莉塔風格洋裝的造型。翻攝自X@tani_takuma）

更多太報報導

胡瓜拒減薪續留《大集合》關鍵曝光 破冰民視回歸除夕特別節目

大槻真希上海演出「突被斷電」首發聲！親曝唯一遺憾：來不及向粉絲說謝謝

伊莎貝雨蓓4經典連發 《樂來越愛你》甜蜜重映