日本街友發放 球場.公園處處溫馨

這幾年，日本經濟出現陰霾，出現許多隱性貧困的情況，不少人淪為街友，這幾天寒流來襲，慈濟日本分會，冬令發放、溫暖啟動，在公園、車站等地，分享暖意。

為了避免遭受驅趕或異樣眼光，橫濱棒球場周邊的街友，往往到了夜晚才紛紛回到熟悉的角落。慈濟志工在這一帶定期夜訪發放，就是希望在熱鬧城市的光鮮背後，為這些被忽略的人，送上一分尊重與溫暖。街友高橋：「真的很好吃。」

街友若妻：「看起來很好吃。」

志工 林瑪莉：「(肋骨受傷)裝便當 我還行，重的東西我不拿就好 拜託大家， 然後還是希望帶給他們一個溫飽，來看看他們這樣子。」

每個月的發放活動，少不了默默付出的大廚陳正源。利用棒球場休場，台灣料理店也公休的日子，志工們分工備料、煮飯，陳正源巧思料理八寶菜燴飯，希望街友吃得營養、溫暖。廚師志工陳正源：「希望當我們接受我們的這一種愛心，也希望他們能夠知道跟我們一樣，能夠將來有生之年，能夠來回饋社會。」

店主山田敏貴 ：「這個等於做善事， 把廚房借給他(陳正源)， 然後做給那一些流浪漢(街友)吃。」

在東京代代木公園，街友們排隊領取熱咖哩飯與保暖衣物，熟悉地與志工道謝、協助搬運物資。這場暖流悄悄流動十多年，有的人每次都會布施善款。街友小山田：「比起只是一直接受，能回饋一點比較好吧，而我能做的 大概也只有這樣。」

還有人曾拿著募款箱跟著志工募愛心。街友竹內：「是因為你們(慈濟)啊，心裡有一種真是值得感謝的心情，哪怕是10日圓 1日圓，我們也應該要協助募款。」

這分你給我一點，我回你一分的善意，也觸動了來自巴拿馬的大學生。大學生Rodrigo Arrocha：「等我真的來到現場後，發現看到這麼多人能夠吃到一頓飯 ，為此感到開心 真的讓人非常滿足，能成為其中一分子，心裡同時感到溫暖又有成就感。」

在川口車站後方的公園，志工們手捧飯糰、熱茶與厚衣，一一尋找街友送暖。從橫濱到東京，再到川口車站，志工一連四場愛的接力，一碗飯、一句問候，讓寒夜變得不再那麼冷。

