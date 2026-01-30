日本街頭神秘「老奶奶警示牌」爆紅 45年前暖心真相曝光

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本富山縣高岡市一面罕見的道路標誌近日在社群平台掀起熱議。該標誌為黃色菱形底，上頭是一名身穿和服、拄著拐杖的老奶奶剪影，外觀與常見交通警示標誌截然不同，神祕又吸睛。其實，這面警示牌並非官方設置，而是當地居民守護彼此的「愛心標誌」。

日本富山縣高岡市一面罕見的道路標誌近日在社群平台掀起熱議。（圖／翻攝自Ｘ）

這面標誌位於高岡市若杉地區，對當地居民來說早已成為日常風景。有住在附近超過30年的居民表示，平時經過並不會特別留意。直到照片被上傳至社群平台X後，迅速累積大量瀏覽與按讚，不少網友驚呼「真的沒看過這種標誌」、「太稀有了吧」。

不過，依日本現行法規，黃色菱形警戒標誌有固定樣式，多為鹿、熊、野豬等動物圖案，並未包含「老奶奶」的設計。富山縣警方與高岡市公所也先後表示，該標誌並非官方設立，過去亦未接獲設置申請，一度對其來歷毫無頭緒。

直到當地居民翻出舊照片，真相才逐漸浮現。居民回憶，這面標誌約於1980年前後出現，當年該路段曾發生交通事故，附近住戶為提醒用路人注意長者安全、避免憾事重演，才自發設立這面警示牌。

由於該標誌屬於未申請、規格外的設置，依法需拆除，但隨著背後故事曝光，網路與地方社群出現不少希望保留的聲音。高岡市公所表示，若居民能取得共識，將再研議後續處理方式，讓這份延續45年的鄰里心意，繼續留在街頭。

