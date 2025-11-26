日本街頭藝人「吉他上貼台灣國旗」小粉紅上前開嗆 他一句KO

國際中心／倪譽瑋報導

一位中國人看到日本街頭藝人吉他上貼著台灣國旗，便上前理論（左圖）；對方一句「我不在乎」把他趕走（右圖）。（圖／翻攝自X）

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中日緊張關係升溫，有部分中國民眾開始針對日本人。近期有中國網友拍影片，在路上看到日本街頭藝人，懷疑對方是在「挺台獨」便上前開嗆「台灣是中國的一部分，最好別插手」，那位藝人則是笑著說「I don't care」揮手示意他離開，見對方笑笑地、沒打算搭理，該中國網友也慢慢後退了。影片在網路掀起熱烈討論。

日前一段影片在社群平台X瘋傳，只見一位中國網友自拍影片，他在街頭看到日本街頭藝人唱歌，對方的吉他上貼著台灣國旗，網友直批他「挺台毒」便要上前理論，「他在向路人傳達錯誤『關於中國台灣』的訊息」。

網友走向日本人，用英文說「我要跟你說兩句，台灣是中國的一部分，最好別插手」，只見對方表情尷尬地笑，網友繼續說「台灣的問題是中國內政好嗎？記住台灣是中國的一部分」那位日本藝人還是面帶微笑，似乎不想多理他，說了一句「I don't care（我不在乎）」揮手示意該網友離開，最後他也默默往後退了。

影片底下，許多中國網友跟著罵，「丟臉的東西」、「他本來就是SB（傻逼）了」。也有台灣網友反批，「台灣什麼時候是你們大陸的，搞不清楚的是你們」、「笑死，作秀也不會演」、「真的流氓國家，到處強迫！」

