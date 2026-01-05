日本街頭驚見警車追逐 棕馬出逃「逍遙」20分鐘自行返回大學

日本川崎市街頭驚見一匹馬在車輛往來的道路上狂奔，只見後面有警察開著巡邏車追逐。（翻攝自X@nhk_news）

日本川崎市街頭驚見一匹馬在車輛往來的道路上狂奔，只見後面有警察開著巡邏車追逐，而這匹馬出逃約20分鐘後自行返回校園。

據《NHK》報導，神奈川縣川崎市多摩區生田今（5日）7時30分許，有民眾打報警聲稱「有一匹馬正在徘徊」。警方獲報後，隨即派巡邏車趕赴現場，發現有一匹馬的確出現在街道上，在確認周邊安全的情況下，便一路在後方跟隨。

警方表示，該匹馬是由附近明治大學管理的馬匹，20分鐘內在車輛往來的縣道等路上來回奔跑，隨後該馬自行返回大學校園。事發地點周邊為住宅與商店林立的地區，目前並未接獲人員受傷等相關損害的通報，警方正進一步調查詳情。

廣告 廣告

今日8時前，有民眾直擊小田急小田原線各站停車生田車站前拍攝的畫面中，可見一匹馬沿著單向一線車道道路的中央線奔跑而過，後方有開著警示紅燈的巡邏車追逐，一旁不少人行道的民眾露出驚訝表情。拍攝者直言：「我是在上班途中聽到馬蹄聲才注意到的，應該是從附近大學的馬術社逃出來的馬。」

更多鏡週刊報導

南韓2旬妙齡女酒駕闖鐵軌 撞上地鐵列車31人急疏散

日本滑雪場丟命事故！25歲男雪道外滑行撞樹亡 5歲童手臂捲手扶梯窒息不治

6旬日本逆子痛毆93歲老父致死 認施暴「不記得有到骨折程度」