日本裸湯溫泉暗藏「潛規則」! 旅遊達人曝禁忌 紋身、裸浴規矩一次看

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美國《有線電視新聞網》（CNN）近日刊登一篇由日本溫泉專家撰寫的專文，深入解析日本溫泉文化中的各種不成文規矩與歷史傳統，提醒外國遊客在享受泡湯樂趣前，務必了解當地習俗，以免因文化差異而鬧出尷尬場面，甚至影響整趟旅遊體驗。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 美國《有線電視新聞網》（CNN）近日刊登一篇由日本溫泉專家撰寫的專文，深入解析日本溫泉文化中的各種不成文規矩與歷史傳統，提醒外國遊客在享受泡湯樂趣前，務必了解當地習俗，以免因文化差異而鬧出尷尬場面，甚至影響整趟旅遊體驗。

作者回憶，曾在靜岡縣伊豆半島北川溫泉遇見一名外國女遊客，誤將超過攝氏 50 度的溫泉源頭熱水直接潑灑在身上，結果當場被燙得尖叫連連。事後才發現，她是誤解了現場英文告示「泡湯前請先以熱水沖洗身體」的意思，誤以為必須直接使用溫泉源頭的熱水。

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作者指出，這類文化誤解在日本溫泉並不少見。從裸體泡湯、紋身限制，到進入浴池前必須先清潔身體等規矩，對許多外國旅客而言都充滿陌生感。

根據介紹，日本被譽為「溫泉王國」，全國擁有超過 2 萬 5,000 處天然溫泉。依照日本《溫泉法》規定，溫泉必須為地下自然湧出的熱水，溫度達攝氏 25 度以上；若未達標準，則需含有特定礦物質成分。不同泉質依照酸鹼值與礦物含量分類，各具不同特色與療效。

依照日本《溫泉法》規定，溫泉必須為地下自然湧出的熱水，溫度達攝氏 25 度以上；若未達標準，則需含有特定礦物質成分。 圖:翻攝自allabout japan

文章也提到，日本溫泉旅館的運作模式與西方飯店截然不同。入住、用餐、泡湯及退房都有固定時程安排，背後反映的是日本重視細節與待客之道的「おもてなし（Omotenashi）」文化。旅館希望透過精準安排，讓每位旅客享受到最佳服務品質，因此對時間要求相當嚴格。

對於許多外國人最難適應的「裸體泡湯」文化，作者解釋，日本集體裸浴已有數百年歷史，源自傳統生活方式與健康觀念。雖然現代大部分溫泉已改為男女分浴，但部分地區仍保留歷史悠久的男女混浴文化。

例如位於大分縣的天瀨溫泉，至今仍保有露天河畔混浴傳統，泡湯者幾乎完全暴露在公眾視線之下；而青森縣知名的酸湯溫泉則特別制定「混浴三大黃金法則」，要求男女雙方互相尊重、避免盯著他人觀看，體現日本泡湯文化強調和諧共處的精神。

由於日本社會長期將刺青與黑道組織聯想在一起，許多溫泉設施至今仍禁止有紋身者入場。 圖:翻攝自百度

此外，紋身問題也是外國遊客經常遇到的障礙。由於日本社會長期將刺青與黑道組織聯想在一起，許多溫泉設施至今仍禁止有紋身者入場。不過近年來隨著國際觀光客增加，不少溫泉業者已逐漸放寬規定，允許以防水貼布遮蓋紋身，或提供私人湯屋作為替代方案。

除了文化禮儀外，作者也推薦日本三處極具特色的溫泉。包括秋田縣以強酸性泉水聞名、酸鹼值僅 1.2 的新玉川溫泉；和歌山縣因高礦物質含量而會在水面形成天然硬殼的花山溫泉；以及大分縣富含天然二氧化碳、被稱為「天然氣泡浴」的七里田溫泉。

作者最後表示，日本人將溫泉視為大自然的恩賜，也是最具代表性的文化體驗之一。他建議外國旅客在泡湯前先了解相關規範，多觀察周遭環境與其他泡湯者的行為，尊重當地文化，才能真正享受日本溫泉帶來的放鬆與療癒。

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