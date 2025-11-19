日本西南部大火延燒 已知170戶受損、逾百人撤離

日本西南部大分縣今天(19日)發生大規模火災，消防隊與自衛隊直升機滅火搶救，火勢延燒整個住宅區，造成1人死亡、1人受傷，並迫使超過170名居民緊急撤離。

根據大分縣防災部門指出，一名70多歲男性一度失聯，消防人員稍後在現場發現一具遺體，研判可能為該名失聯者；另有一名50多歲女性受輕傷。

截至目前，已有至少170棟房屋受損或遭焚毀。為了控制火勢，當局動員數十輛消防車、超過200名消防人員，陸上自衛隊也出動兩架UH-1直升機協助滅火。然而火勢自昨晚延燒至今，已近20小時仍未完全受到控制。

昨日晚間，大分縣一處漁港附近起火，強風使火勢迅速蔓延至周邊森林，延燒面積約達4.9公頃(約12英畝)。消防單位表示，火災起因與延燒路徑仍在調查中。

日本媒體空拍畫面顯示，大片土地被燒得焦黑，成排房屋毀損或倒塌，儘管到中午時火苗已不再明顯，但濃煙仍可見。大分縣表示，當地仍有約260戶居民在下午時分處於停電狀態。

一名居民向共同社表示，火勢「瞬間蔓延」，她只來得及攜帶少量物品，緊急逃離。

日本首相高市早苗隨後在社群平台X上發文，對受災民眾表達慰問，並承諾政府將「提供最大支援」。