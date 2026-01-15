日本要求撤回兩用物項出口管制 北京：不接受

（中央社台北15日電）中國加強管制軍民兩用物項出口日本，引發日本政府強烈抗議，要求中方撤回。對此，中國商務部今天回應稱「堅決反對，不予接受」，並明言「有關措施，根源在於高市首相的錯誤言行，日方心知肚明」。

官媒央視新聞網報導，日本首相高市早苗近日表示，中方加強兩用物項出口管制措施僅針對日本，不符合國際慣例，要求中方撤回。中國商務部發言人何詠前15日在例行記者會做出回應。

何詠前表示，「我們注意到日本首相高市早苗的相關表態，中方對此堅決反對，不予接受」。

她還說，「中方對日本採取有關措施，根源在於高市首相的錯誤言行，日方心知肚明」。

何詠前表示，出口管制是國際通行做法，維護世界和平、履行防擴散國際義務是出口管制的宗旨和原則。中國針對所有兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途以及一切參與提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口，目的是制止「再軍事化」和「擁核企圖」，完全正當、合理、合法。

她最後說，中方「再次敦促日方切實反躬自省，糾正錯誤，避免在錯誤的道路上越走越遠」。

高市早苗去年11月在國會答辯稱，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京對此強烈不滿並持續祭出報復措施，兩國關係急速降溫。

中國商務部6日公告，為維護國家安全和利益，即日起加強管制軍民兩用物項出口到日本，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。

對此，高市早苗在日本放送協會（NHK）11日播出的節目指責中國，表示「這次舉措只針對我國，與國際慣例大相徑庭，無法容許」。

中國加強軍民兩用物項對日本出口管制，涵蓋稀土等上千物項。日本外務省稍早前表示已就此向中方表達強烈抗議，並要求撤回。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150115