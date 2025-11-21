日本要沒貓熊了？上野明星貓熊倒數返中 日媒憂50年友好交流將中斷

上野動物園的明星大貓熊「曉曉」。（翻攝上野動物園官網）

日本與中國關係持續惡化，深受日本民眾喜愛的「貓熊外交」也面臨重擊。東京上野動物園僅存的兩隻大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」租借期將在2026年2月20日到期，目前進入倒數100天，若中國不再續借，日本將在期限後再度面臨「全國零貓熊」。兩隻貓熊一年為上野地區創造超過300億日圓（約新台幣60億元）商機，日本政府內部也開始擔憂經濟與外交衝擊。

上野動物園與中國野生動物保護協會多年來推動共同研究，希望延長協定，但截至目前仍未收到中方明確回應。學者分析，隨著日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」言論，北京近期接連祭出旅行提醒、水產品禁運等措施，貓熊租借也難免受影響。遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋指出，若中日對立持續升高，中國可能不再向日本租賃新的大貓熊。

日本真的要沒貓熊了嗎？中方態度成最大變數

此議題近日登上中國社群熱搜第一，大批網友喊出「不配借」「提前要回來」，甚至有人調侃「應該放假慶祝」。但也有人反諷「這種贏法太沒體面」。在抖音與微博上，「日本要沒貓熊了」成為熱門討論話題，輿論呈現兩極。

上野動物園的明星貓熊「蕾蕾」。（翻攝上野動物園官網）

日本方面則依然試圖挽回局勢。消息指出，中國國務院副總理何立峰7月訪日時曾回應，希望雙方能「早日達成共識」，但這項氣氛在近期急凍情勢中已明顯停擺。日媒更透露，中方原訂年底可能宣布「贈送貓熊」的計畫也傳出已被暫停，日本外務省人士坦言，沒有元首級互動，續留程序恐難推進。

若曉曉、蕾蕾離開，會造成什麼後果？

若兩隻大貓熊如期返陸，日本將繼2008年貓熊「林林」去世後，再次遭逢「全國無貓熊」局面。大貓熊自1972年康康、蘭蘭亮相以來，一直是象徵中日友好的「親善大使」。如今兩國關係跌至冰點，50年的貓熊交流史可能走向重大斷點。

上野動物園11月12日迎來倒數100天當天，曉曉與蕾蕾展區仍湧入大量民眾。日本民眾擔憂，不僅可能失去看貓熊的機會，上野周邊多年的觀光效益也恐受重創。

