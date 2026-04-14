日本見「牙刷1設計」她驚呆！釣一票台人共鳴：30多年前台灣就有

生活中心／黃依婷報導

一名網友近日在社群平台發文分享住宿經驗，意外掀起討論。（示意圖／資料照）

台灣人熱愛出國旅遊，其中國家又以日本最為多人喜愛。一名網友近日在社群平台發文分享住宿經驗，意外掀起討論，當天她入住日本民宿時打開備品牙刷，發現竟未附牙膏，仔細觀察後更覺得刷毛中似乎卡有異物，隨後才恍然大悟驚呼「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦」。

一名網友在Threads發文，日本人會不會真的太扯了，她剛打開民宿的牙刷，想說怎麼沒附牙膏，仔細看刷毛，感覺裡面怎麼卡了東西髒髒的，想說換一支好了，結果打開第二支竟然一模一樣，最後她才想到，「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦！是我太落伍了嗎」。

廣告 廣告

貼文曝光，引來網友留言，「30年前，台灣的旅館也是用這種牙刷」、「在反觀台灣的人是怎樣？這東西20年前台灣就有了，你們都沒國旅過嗎」、「我小時候（40多年前）跟我媽去進香，住宿的地方就有這種東西了」、「30年前就有吧，用過的本人在此」、「40年+1，小時候就用過了」、「這種在臺灣N年前就有了，但真的很硬很難用」。

不過也有人抱怨，「你現在去國旅，哪間飯店提供牙刷牙膏的自己講」、「可是台灣現在連牙刷都沒有了啊」、「我現在國旅已經看不到牙刷了」、「沒，現在都沒提供了用什麼」、「台灣現在連牙刷都不給了」、「所以現在是不是都沒有了」、「反觀現在台灣貴死人還沒給牙刷牙膏」、「好好好，20年前就有了，反觀現在台灣」、「這是暗諷連20年前都不如嗎？」。

更多三立新聞網報導

這縣市「物價超越台北」卻吃不到鼎泰豐！內行曝殘酷原因

早料到美伊談判是騙人的！她曝「川普沒選奪島」原因：最後還是要打的

習近平贈大禮包！周玉蔻讚「很好啊」：國民黨要保證中國不會縮回去喔

她抓包同事上班「看1網站」判若兩人！全場嘆氣：很沒禮貌

