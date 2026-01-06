日本規模6.2、5強地震 氣象廳示警：未來1週恐有更強震

今（6）日日本當地時間上午10時18分，島根縣東部發生規模6.2、震度5強的地震，四國、關西、九州都有感。（圖／日本氣象廳）





今（6）日日本當地時間上午10時18分，島根縣東部發生規模6.2、震度5強的地震，四國、關西、九州都有感，半小時內出現共7起有感地震，並傳出山體滑坡、天花板掉落等小災情。對此，日本氣象廳於震後約1小時召開記者會，表示未來1週需嚴防出現相同震度的地震，且不排除發生更強烈地震的可能。

據《NHK》報導，氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴在記者會說明，搖晃較為強烈的地區地質可能已經鬆動，因此落石及山崖崩塌的危險性正顯著升高，提醒當地民眾除了需隨時留意地震活動外，務必充分注意今後的降雨狀況，避免因天候因素加劇土石災害的風險。

廣告 廣告

海老田示警，依據過去該地區的案例顯示，大型地震發生後的1週內，經常有再次發生同等規模地震的情況，呼籲民眾需嚴加防範，未來1週可能發生最大震度5強程度的地震，同時也不排除發生更強烈搖晃的可能性。

海老田強調，特別是在地震發生後的未來2至3天內，發生強烈餘震的機率最高，呼籲民眾切勿掉以輕心，應保持高度警戒，隨時掌握官方發布的最新防災資訊，並做好相關應變準備以確保自身安全。

更多東森新聞報導

如果明天東京大地震？日政府估1.8萬死、840萬人無家可歸

新／日本半小時連7震！最大震度5強 新幹線停電停駛

快訊／日本規模6.2極淺層地震！最大震度5強

