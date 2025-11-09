日本規模6.7地震 岩手縣發布海嘯注意報
（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本當地時間今天下午5時3分（台北時間4時3分）發生規模6.7地震，岩手縣、宮城縣觀測到最大震度4，目前針對岩手縣發布海嘯注意報，推定高度為1公尺。
根據日本氣象廳，震央位於三陸外海，推定震源深度10公里。觀測到最大震度4的地區為岩手縣盛岡市、矢巾町，以及宮城縣涌谷町。
當局針對岩手縣發布海嘯注意報，推定海嘯高度1公尺。北海道太平洋沿岸中部、東部、西部，以及青森縣太平洋沿岸等地，也推定會出現未滿0.2公尺海嘯。
氣象廳將海嘯警報分為3級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為海嘯高度介於1公尺至3公尺間；海嘯高度3公尺以上就會發布「大海嘯警報」。（編輯：韋樞）1141109
