日本規模8↑強震「機率翻百倍」！郭鎧紋曝對台影響率

日本青森縣東方外海8日晚間11時15分發生規模7.5強震，造成當地民眾驚慌，立刻衝去避難所，還有不少網友在社群平台分享地震當下畫面，許多住家的天花板電燈猛烈晃動，旅館房間內的電視也差點被震倒，部分地區甚至出現路面坍塌的情況。而日本氣象廳則預告未來1週內，恐有規模8以上強震，發生機率從過往的0.01%大幅升至1%；日本強震對台灣會有影響嗎？地震專家郭鎧紋回應了。





郭鎧紋指出此次青森縣地震一樣發生日本海溝，由太平洋板塊隱沒至北美板塊導致。（圖／郭鎧紋提供）

針對此次日本青森縣的7.5強震，郭鎧紋表示造成地震的原因主要是「太平洋板塊隱沒至北美板塊」所致。日本氣象廳預告未來1週內，恐有規模8以上強震，發生機率從過往的0.01%大幅升至1%；郭鎧紋則指出，這代表發生更大規模地震的可能性提高了100倍。他分析氣象廳是基於，在2011年3月11日東日本大地震發生前2天，先發生一起規模7.3的地震，之後再出現規模9.0的強震，才會如此推測；不過郭鎧紋指出，主震僅約5℅機率成為前震，雖然機率存在但並不高。

郭鎧紋強調此次日本地震不是311大地震的重演。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋提到這次的青森縣強震與311強震，都發生在日本海溝，但兩者並非同一事件的重演。兩者差一點在於，311大地震的震央位於福島外海，而這次青森地震的位置則位於更北側；根據近年日本岩手縣外海曾發生過規模6.8和6.4的地震，郭鎧紋推斷，日本海溝的地震活動呈現出「向北推進」的趨勢；這種推進趨勢每次約往北延伸數百公里，但整體的地震活動仍侷限在日本海溝的範圍內。

郭鎧紋表示若是未來青森縣再發生大地震，不會直接影響台灣。（圖／郭鎧紋提供）未來青森縣若是再發生大規模地震，對台灣是否有影響？對此，郭鎧紋指出因為震源離台灣很遠，因此不會直接影響台灣。不過要注意的是，昨（8日）晚花蓮也發生規模5.7地震，距離上一次發生規模6以上地震，是在8月27日的宜蘭外海規模6.0地震，雖過去100多天，但郭鎧紋強調，地震有週期性參考價值，仍要提高警覺。

郭鎧紋整理出全球發生規模7以上地震的間距圖。（圖／郭鎧紋提供）





