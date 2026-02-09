日本親中大咖落選 網翻馬英九12年前舊照：死亡之握再添戰績

岡田克也（左）2014年與時任總統的馬英九會面。（翻攝自總統府官網）

日本眾議院改選結果底定，首相高市早苗率領自民黨取得壓倒性勝利，重挫在野陣營；被視為親中代表人物的岡田克也，此次在三重縣第3選區連任失利，數十年政治生涯中斷。財經專欄作家「印和闐」今天（9日）分享岡田克也與前總統馬英九握手的舊照，打趣寫下：「日本的親中派是怎麼出局的？很多事，在握手的那一刻就已經決定了，後面再多的言語都是枉然。」馬英九「死亡之握」的都市傳說再添一筆。

岡田克也曾任副總理、外務大臣，已連任12屆眾議員，父親岡田卓也是流通巨頭永旺集團（AEON）創辦人，該集團在中國擁有23家大型商場，與中國商業交流頻繁，他是親中派核心人物，曾因質詢首相高市早苗「台灣有事」議題並要求其撤回發言，引發日本社會強烈反彈，認為他是為了護航家族利益而向中國卑躬屈膝。

岡田克也在這次選舉落敗，由於未登記比例代表制，確定失去國會議員身分，中斷了長達數十年的政治生涯，這位資深政治人物的潰敗，也被解讀為日本選民對親中路線投下否定票，引發國內外關注。台灣網友則出現「歪樓」討論，財經專欄作家「印和闐」翻出岡田克也與前總統馬英九握手的舊照，讓「死亡之握」的傳說又添紀錄。

「死亡之握」是台灣網友多年來的政治迷因，凡是與馬英九公開握手、互動過的政要，之後往往仕途受挫、選舉失利或聲望急轉直下，網友戲稱「被握過就難逃一劫」，這次岡田克也與馬英九握手照片曝光，網友不禁讚嘆死亡之握效力強大，紛紛留言「含金量持續上升」、「比長效藥還耐久」。

