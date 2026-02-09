日本親中派大潰敗！多位重量級在野人士落馬 郭國文揭台日關係新篇章

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委郭國文表示，日本選民用選票做出的清楚選擇：親中路線正在被日本社會所唾棄。（資料照／郭國文辦公室提供）

日本眾議院選舉9日完成席次確認，自民黨在首相高市早苗領軍下橫掃316席，單獨跨越修憲所需的2/3門檻。對此，民進黨立委郭國文表示，日本選民用選票做出的清楚選擇：親中路線正在被日本社會所唾棄，而高市早苗所代表的抗中、重視國家安全與戰略定位的路線，獲得了明確的肯定與接受。這場勝利，意味著高市早苗正走向成為一位有實力的安倍路線實踐者。

郭國文在臉書發文指出，日本眾議院大選開票至深夜，最終結果自民黨獲得316席、日本維新36席，自民黨單獨取得過半，執政聯盟突破310席修憲門檻，是有史以來破紀錄的勝選，自民黨一強已不足以形容，而是「超強」。

廣告 廣告

郭國文並指出，在野黨多位重量級人物落馬，中道改革聯合共同幹事長安住淳在宮城第4選區敗給自民黨候選人，終結長達 30 年的選區連勝；而同屬中道改革聯合核心人物、19次勝選的小澤一郎也在岩手第3選區落選，選前質疑台灣有事、日本有事的岡田克也落馬，顯示在野陣營合併策略的方向錯誤；更反映出日本社會對親中路線的明確否定。

郭國文強調，日本選民用選票做出的清楚選擇：親中路線正在被日本社會所唾棄，而高市早苗所代表的抗中、重視國家安全與戰略定位的路線，獲得了明確的肯定與接受。

郭國文表示，從政治結構來看，這場勝選也讓高市站上了一個全新的位置，掌握黨內實質的話語權，真正落實她讓日本民眾公投的國家路線，成為小泉純一郎、安倍晉三之後，日本第三位具備長期執政條件的首相。

他說，對台灣而言，未來面對的日本，不只是友台，而是在民意、政治結構與路線選擇上的高市政權，台日關係接下不只是理念共享，而是在經濟安保、半導體產業等合作上，第一島鏈上的命運共同體。這場勝利，意味著高市早苗正走向成為一位有實力的安倍路線實踐者。

更多三立新聞網報導

高市早苗大勝！凌濤：「強勢日本」成形，國民黨應對友臺言論持正面看法

東京在野黨「全滅」震撼！中產選民覺醒求強國 台灣人看清競合民主？

高市政權獲壓倒性勝利 汪浩：日本選擇「抗中保台」路線

嗆高市「台灣有事說」岡田克也落選！王定宇：全世界都在看台灣如何選擇

