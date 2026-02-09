日本親中派潰敗！專家對比台灣：至少不會做「這些事」通敵！

論壇中心／綜合報導

日相高市早苗率領自民黨於眾議院大選單獨突破2/3席次，許多親中派議員紛紛落馬，其中又以「要求高市早苗撤回台灣有事言論」、被視為親中代表人物的岡田克也，也在此次選舉落敗。國際情勢專家張國城分析，日本在野黨雖然輸了，但至少還有格調「不會去通敵」，這是台灣不管是哪個政黨，都應該要看在眼裡。

張國城在《台灣向前行》節目中指出，日本選民雖然有左派、中間派、右派，但日本政黨「應有的敵我意識、國家概念」非常清楚，這次眾議院大選前，日本有哪個政黨敢跑到北京、俄羅斯去說「你們給我一點利多的政策，支持我們選舉，買我們代表選區的農產品，多跟我們合作放一些人來觀光」，都沒有這種民意代表在日本出現。張國城指出，就算是選前的民調、日本在野黨居於劣勢，但沒有人敢跑到其他國家引外力來求援，希望對方給出經濟的利多，所以在這種情況之下，代表高市早苗是扎扎實實的勝選。

張國城表示，其他國家政黨的鬥爭也很激烈，但他們沒有把國防、國家戰略、對其他國家自身安全的承諾置諸腦後，頂多是在內政、選舉提名的狀況相對競爭非常激烈。日本親中政黨不會擋他們的潛艦、F-35戰機，也不會擋他們的國防預算，因為他們知道，如果將來有機會上台執政，這些都是國家的共同資產，「沒有國家安全，什麼都是假的，執政也是執政假的」，「要向其他國家搖尾乞憐」這些正常國家的政黨，一旦坐上了首相、總統的位子，也不希望被別的國家掐著脖子。

原文出處：日大選「親中派潰敗」！專家對比台灣藍白兩黨：至少不會做「這些事」通敵！

