日本親中派「大屠殺」！30年不敗神話崩盤 郭國文：日選民唾棄親中路線

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委郭國文今(2/9)表示，日本自民黨在日本眾議院取得316席，單獨過半，在野黨多位重量級人物紛紛落馬，自民黨一強已不足形容，是超強，而這次的選舉，也反映了日本社會對親中路線的明確否定。

日本首相高市早苗所屬的自民黨，在本次選舉中大獲全勝，翻攝郭國文臉書

被視為是知日派的郭國文指出，日本眾議院大選昨日舉行，最終自民黨獲得316席、日本維新36席，自民黨單獨取得過半，執政聯盟突破310席修憲門檻，是有史以來破紀錄的勝選。

郭國文說，在野黨多位重量級人物落馬，中道改革聯合共同幹事長安住淳在宮城第4選區敗給自民黨候選人，終結長達 30 年的選區連勝；而同屬中道改革聯合核心人物、19次勝選的小澤一郎亦在岩手第3選區落選，選前質疑台灣有事、日本有事的岡田克也亦落馬，顯示在野陣營合併策略的方向錯誤；更反映出日本社會對親中路線的明確否定。

郭國文表示，日本選民用選票做出的清楚選擇：親中路線正在被日本社會所唾棄，而日本首相高市早苗所代表的抗中、重視國家安全與戰略定位的路線，獲得了明確的肯定與接受。

郭國文指出，從政治結構來看，這場勝選也讓高市早苗站上了一個全新的位置，掌握黨內實質的話語權，真正落實她讓日本民眾公投的國家路線，成為小泉純一郎、安倍晉三之後，日本第三位具備長期執政條件的首相。

郭國文說，對台灣而言，未來面對的日本，不只是友台，而是在民意、政治結構與路線選擇上的高市政權，台日關係接下不只是理念共享，而是在經濟安保、半導體產業等合作上，第一島鏈上的命運共同體。

郭國文表示，這場勝利，意味著高市早苗正走向成為一位有實力的安倍路線實踐者。

