日本觀光公害終於要稍喘一口氣？ 預計今年觀光客比去年減少2.8%

日本東京淺草寺附近2日晚間下起今冬初雪。美聯社



日本旅行業界龍頭日本交通公社（JTB）週四（8日）發表預測說，由於中國與香港來客減少，日本今年的外國觀光旅客人數預期會比去年減少2.8%，終結數年猛創新高的狀況。

JTC預估，2026年訪日入境遊客人數預計將降到4140萬人次。日本政府統計的旅客人數在2025年的前11個月已突破3900萬人次， JTC等於是估計2025全年日本觀光客人數達到4256萬人次水準。

根據JTB經營的入境遊客住宿預約網站數據顯示，2026年1月至4月期間，來自中國和香港的預約數，分別較去年同期銳減50%與10%。這顯著受到了近期因為日本首相高市早苗「台灣有事」發言，日中關係急速冷卻的負面影響。

廣告 廣告

過去幾年，由於日圓貶值使得赴日旅遊費用相對低廉，加上歐美及澳洲等地興起「日本熱潮」，日本一直是熱門的旅遊目的地。不過，預計2026年這股觀光增長趨勢將進入高原期，高速增長已經停止。

不過，由於旅遊費用上漲，加上滯留時間較長的歐美遊客比例增加，預計觀光客在日本的總消費額，今年將達到9兆6400億日圓，仍將高於2025年的預估值。

該預測是JTB根據觀光廳、JNTO（日本政府觀光局）以及JTB集團內部的預約動向等數據，進行的估算。

更多太報報導

中國對日本祭出口管制反傾銷調查 防相小泉「偏離國際慣例」、日企憂心

海警船2025年現蹤釣島海域357天創新高 中國國防部：大驚小怪

中日關係持續緊繃 日經濟團體新年派對、中國大使吳江浩未出席