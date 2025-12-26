日本觀光業剉咧等 傳大陸抵制赴日旅遊持續到明年3月
據日本共同社報導，大陸有關部門要求國內大型旅行社，減少赴日簽證申請數量，至少要把赴日遊客人數，減至以往的6成。同時，大陸政府不斷提醒公民避免前往日本，減少赴日遊客數，用意在打擊日本旅遊業，報復日本首相高市早苗的「台灣有事論」。（葉柏毅報導）
大陸旅遊業相關人士透露，在日本首相高市早苗，今年11月7日在國會答詢時，發表「台灣有事論」之後，大陸方面就在11月下旬，開始下達指示，要求旅行社不要組織日本旅遊團，列舉的理由是「日本治安惡化」。報導說，原本這項減少赴日旅遊政策，被認為會執行到今年12月，不過目前有大陸旅行社表示，這項措施將會延續到明年3月。
據分析，不僅是團客減少，占大陸旅日人數整體8到9成的自由行遊客數量，也急劇降低。旅遊業相關人士表示，自今年11月開始，赴日團體遊，已經全部暫停。
對大陸旅客而言，日本近年來一直是最受青睞的旅遊目的地。據大陸媒體報導，大型旅遊網站明年1到2月最受歡迎的境外旅遊目的地榜單上，日本已經跌出前十名。
