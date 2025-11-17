日本觀光注意 熊出沒地帶正包括觀光客聚集地
日本今年的熊害異常暴增，除了在鄉間、靠近山林的郊區出沒，熊隻也顯得愈來愈不怕人，頻繁出沒在人口密集區。日本青森車站附近週一（17日）一早就有一隻黑熊在市中心的河川中游泳。餵鹿出名的奈良公園，附近也目擊到熊。京都北郊熊出沒紀錄持續增加。除了重災區的東北地區，關西的觀光客聚集地也可能遇上熊。
週一早上約7時30分，有開車的民眾，發現青森市柳川的沖館川裡有一隻熊正朝著海邊方向游泳。事發地點距離青森市森林博物館非常近，離JR青森車站直線距離僅約800公尺，是商店、行人遍布的人口密集區。
從地圖可知，青森市目擊到熊游泳的地方已經很靠海，與農田、山林隔著密密麻麻的住宅與商店區域，不知熊是從哪、經過哪些地方跑到這個河裡。
在京都，除了嵐山地區先前已經出現熊的目擊狀況，上週五（14日）位於京都市北部、距離賞櫻名地上賀茂神社僅約1公里的京都產業大學，下午6時30分通報在學校操場入口發現疑似熊的動物，迫使校園緊急關閉。
在奈良，觀光客雲集、餵鹿仙貝的奈良公園，數公里範圍內也有熊的目擊記錄。週日（16日）奈良公園附近出現疑似為小熊的目擊報告。關西電視台報導指出，奈良市去年一整年的熊目擊次數是零，今年則已經有多達32起。奈良市除了設置熊出沒的告示牌，也透過SNS（簡訊）等方式呼籲民眾注意。
關西電視台在週一撥出的節目中，採訪了到奈良市的遊客，有民眾說：「沒想到人這麼多的地方也會出現，人和鹿都可能被攻擊，實在很擔心。」也有遊客說：「聽說京都那邊也有熊出現，就已經很擔心了。太可怕了。」
日本本州、四國的黑熊，慣常是在11月底到12月進入冬眠狀況。目前賞楓季的「熊出沒警報」，許多人都寄望隨著熊進入冬眠可以解除。但是有大量專家已經一再提出警示，今年沒吃飽、難以冬眠的熊顯然異常增多。
酪農學園大學教授佐藤喜和接受富士新聞網採訪時說： 「森林裡的食物遠遠不足，所以熊肚子餓。如果人類生活圈中持續存在大量隨時可得的食物，牠們就可能一直吃，而不冬眠。」
更多太報報導
日本熊患靠「吃」解決？熊肉料理天天滿座 石破茂也大啖熊肉叉燒
日本熊害再添1死！ 秋田婦倒臥田中「雙腳遭啃咬」
北海道巨熊學聰明了？300公斤陷阱輕鬆推翻 驚人影片曝光
其他人也在看
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣
入秋最強冷空氣將在明（17）日南下，最低溫可能來到13度。前中央氣象局鄭明典指出，北極上空極冷的空氣，目前有5個分支往外突出，其中1支將把冷氣南送到台灣，不過這波影響比較顯著應該是在日本北方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 12 小時前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 15 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠EBC東森新聞 ・ 9 小時前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 10 小時前
全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝
氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至明晚台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島...CTWANT ・ 15 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 1 天前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...FTNN新聞網 ・ 1 天前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻
今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光EBC東森新聞 ・ 15 小時前
日本熊害注意事項 步行自駕遇到熊怎麼辦？防熊措施、熊出沒地圖、AI預測圖、急難救助資訊一次看！｜【旅遊攻略】
今年日本熊出沒事件持續，驚爆嚴重的「令和熊危機」（日語所稱的「熊襲(kumaso)」），從北海道一路到東京首都圈、京都嵐山等地，都被目擊熊隻出沒的蹤跡，也造成有人受傷甚至喪生，當地居民人心惶惶，日本中央政府也罕見的出動自衛隊協助獵熊。小編也整理一篇注意事項，萬一遇到熊或者自駕遊碰到怎麼辦，如果需要急難救助時應該怎麼做？前往日本旅遊前，做好萬全準備，以安全為優先！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 6 天前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨
即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。民視 ・ 17 小時前
把握最後好天氣！明起降溫有雨 北部、東半部最冷「跌破14度」
【緯來新聞網】中央氣象署表示，強烈冷空氣預計將於11月17日南下，天氣風險公司分析師廖于霆透過臉書發緯來新聞網 ・ 1 天前
東北季風影響 北北基宜大雨特報 慎防瞬間大雨
中央氣象署今天晚間8時10分發布大雨特報指出，東北季風影響，今晚至明日（18日）基隆北海岸及大台北、宜蘭地區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
入秋最強冷空氣報到! 北台灣"暴跌10度"週三.週四最冷
生活中心／綜合報導全台將迎來入秋以來，最強的一波冷空氣，北台灣與東北部氣溫將暴跌10度，尤其周三周四最冷，北部低溫下探15到16度，空曠地區甚至可能下探12、13度，中南部與花東，約16到18度的低溫，加上這波冷空氣水氣多，感受起來比較溼冷，氣象署表示，預計到週六才會明顯回暖。楓葉換上紅色外套，隨風飄逸，搭配藍天白雲，仿佛置身仙境，隨著氣溫下降，位在海拔1600公尺的南投杉林溪，超過4千棵的楓樹，進入楓紅季，放眼望去，相當浪漫。賞楓遊客說：「這裡的楓葉世界第一，不用去國外了，這邊看就可以。」賞楓遊客說：「這個季節來的話有銀杏，還有楓葉，還有小波波草可以看，每一張照片拍起來，都會很漂亮。」秋冬日夜溫差變大，銀杏也跟著陸續轉為鮮黃，金黃色銀杏和紅色楓葉，相互點綴，可說是平分"秋色"，而緊接著，入秋以來的最強冷空氣報到，北台灣與東北部氣溫，將暴跌10度。週一起冷空氣南下，全台各地明顯變涼。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「從今天東北季風開始增強，冷空氣南下，隨後一直到週五這段時間，其實各地都是感受偏涼冷，週四的清晨，在中部以北跟宜蘭，普遍只有15、16度，南部跟花東，大概就是16到18度，局部溫度，可能會來得更低一些，要特別注意低溫的影響。」最冷時間點，落在周三到周四清晨，北部低溫剩15到16度，中南部與花東，來到16度到18度，沿海空曠地區，更是有機會下探到，12至13度。週一週二，北海岸、宜蘭、大台北山區，也要留意大雨發生，週三週四後，水氣逐漸減少。未來一周雨勢。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「週三的時候，降雨的區域還是比較類似，但是水氣是慢慢在減少，迎風面仍是有局部短暫雨，降雨機率偏高，外出還是要記得攜帶雨具，而在六日這個時候，周末假期，東北季風就減弱了，溫度上是逐漸地回升，水氣也是變得更為零星。」氣象署預估到周末，各地才會回暖，水氣也變少，轉為晴到多雲的好天氣，可以安排出去走走。原文出處：入秋最強冷空氣報到！北台灣「暴跌10度」 氣象署曝「這時候」才回暖 更多民視新聞報導新台幣貶3分 收31.18元必勝客公告「章魚燒珍重再見」客憂：再也吃不到 對手達美樂秒推5折優惠背叛年薪700萬證券副總妻 職業軍人愛上餐廳闆娘民視影音 ・ 5 小時前