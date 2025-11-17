日本觀光注意 熊出沒地帶正包括觀光客聚集地

2025年10月20日，一隻熊出現在日本岩手縣盛岡市。Kyodo/路透社



日本今年的熊害異常暴增，除了在鄉間、靠近山林的郊區出沒，熊隻也顯得愈來愈不怕人，頻繁出沒在人口密集區。日本青森車站附近週一（17日）一早就有一隻黑熊在市中心的河川中游泳。餵鹿出名的奈良公園，附近也目擊到熊。京都北郊熊出沒紀錄持續增加。除了重災區的東北地區，關西的觀光客聚集地也可能遇上熊。

週一早上約7時30分，有開車的民眾，發現青森市柳川的沖館川裡有一隻熊正朝著海邊方向游泳。事發地點距離青森市森林博物館非常近，離JR青森車站直線距離僅約800公尺，是商店、行人遍布的人口密集區。

廣告 廣告

從地圖可知，青森市目擊到熊游泳的地方已經很靠海，與農田、山林隔著密密麻麻的住宅與商店區域，不知熊是從哪、經過哪些地方跑到這個河裡。

在京都，除了嵐山地區先前已經出現熊的目擊狀況，上週五（14日）位於京都市北部、距離賞櫻名地上賀茂神社僅約1公里的京都產業大學，下午6時30分通報在學校操場入口發現疑似熊的動物，迫使校園緊急關閉。

在奈良，觀光客雲集、餵鹿仙貝的奈良公園，數公里範圍內也有熊的目擊記錄。週日（16日）奈良公園附近出現疑似為小熊的目擊報告。關西電視台報導指出，奈良市去年一整年的熊目擊次數是零，今年則已經有多達32起。奈良市除了設置熊出沒的告示牌，也透過SNS（簡訊）等方式呼籲民眾注意。

關西電視台在週一撥出的節目中，採訪了到奈良市的遊客，有民眾說：「沒想到人這麼多的地方也會出現，人和鹿都可能被攻擊，實在很擔心。」也有遊客說：「聽說京都那邊也有熊出現，就已經很擔心了。太可怕了。」

日本本州、四國的黑熊，慣常是在11月底到12月進入冬眠狀況。目前賞楓季的「熊出沒警報」，許多人都寄望隨著熊進入冬眠可以解除。但是有大量專家已經一再提出警示，今年沒吃飽、難以冬眠的熊顯然異常增多。

酪農學園大學教授佐藤喜和接受富士新聞網採訪時說： 「森林裡的食物遠遠不足，所以熊肚子餓。如果人類生活圈中持續存在大量隨時可得的食物，牠們就可能一直吃，而不冬眠。」

更多太報報導

日本熊患靠「吃」解決？熊肉料理天天滿座 石破茂也大啖熊肉叉燒

日本熊害再添1死！ 秋田婦倒臥田中「雙腳遭啃咬」

北海道巨熊學聰明了？300公斤陷阱輕鬆推翻 驚人影片曝光