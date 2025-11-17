日本觀光消費類股全面下跌！外務省高級官員「急訪中求和」

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰。（圖／翻攝自X平台／@mujiusa）

日本首相高市早苗7日發表了類似「台灣有事即日本有事」的政治語言，引發北京強烈反彈。日本今（17日）表示，已派遣外交部高級官員前往中國，以緩解日中之間日益升高的緊張局勢。此前，日媒《日本放送協會》才報導稱，隨著大陸外交部14日呼籲中國公民避免赴日旅遊，東京的觀光消費類股全面下跌。

據《CNBC》援引日媒《共同通訊社》報導，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，將在今出訪中國，會見中國外交部對口、亞洲司司長劉勁松。

廣告 廣告

受北京針對赴日中國公民發出旅遊和留學警示的影響，日本觀光消費類股在17日全面下挫。高度依賴中國消費者的美妝品牌「資生堂」（Shiseido）重挫11%。「三越伊勢丹控股」（Isetan Mitsukoshi Holdings），旗下擁有三越與伊勢丹百貨，也下跌超過10%。

東京迪士尼度假區營運商「Oriental Land」下滑4.74%；航空公司「全日本空輸控股株式會社」（ANA HOLDINGS INC.）股價下跌3.48%；此外，經營鐵路、零售與飯店事業的「阪急阪神控股株式會社」（Hankyu Hanshin Holdings）亦跌逾2%。

據悉，日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」時，已經卸下內閣總理大臣。因此高市早苗可說是首位在任內發表「台灣有事論」的日相。

對此，大陸13日指責日本干涉其內政，並認為高市早苗公然在國會發表涉台露骨挑釁言論，要求日方撤回相關言論。然而，高市早苗迄今仍拒絕此類要求，僅承諾自己不會再發表類似假設性的描述。

北京為此也陸續祭出多項反制措施。首先是大陸外交部14日呼籲中國公民避免赴日旅遊。中國多家航空公司隨後也宣布，前往日本的機票可全額退費或免費更改行程。

接著陸海事局15日預告，將於17日至19日在黃海中部的部分海域進行「實彈射擊訓練」；陸教育部16日也發布留學預警，建議公民謹慎規劃赴日留學安排。

根據花旗銀行（Citibank）報告引用的「中國旅遊研究院」（China Tourism Academy）數據顯示，2024年前11個月，日本是中國旅客最受歡迎的第4大出境目的地，占所有海外行程的5%以上。

日本國土交通省轄下的獨立行政法人「國際觀光振興機構」（Japan National Tourism Organization）的臨時數據也顯示，2024年訪日的國際旅客中，有近1/5來自中國，約700萬人次。

中日外交關係近幾年相對低迷。2023年，中國消費者才因日本排放福島核電站廢水，而對日本化妝品及日用品品牌發起抵制，顯示中日之間的商業摩擦經常受到政治因素影響。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存

預測颱風假翻車「承諾請雞排」放鳥 他再發文道歉：我不是台大的

台大大氣系學生「預言颱風假翻車」放鴿子！ 400人苦等雞排珍奶：失望