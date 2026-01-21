日本觀光直升機墜毀2台灣旅客失聯 林佳龍：福岡辦事處處長已到場

外交部長林佳龍2026.1.21受訪。郭宏章攝



有兩位台灣觀光客昨天（1/20）在日本熊本縣搭乘一架觀光直升機，於阿蘇中岳的火山口內斜坡墜毀，目前警方已經發現機體部分殘骸，但機上3人則下落不明，熊本縣警方並在今天（1/21）上午派先遣隊，準備重啟搜救工作，但當地的濃厚霧氣持續拖累相關進度。外交部長林佳龍今天下午表示，我們外交部駐日本福岡福岡辦事處處長陳銘俊已經到了現場，也跟家人有接觸，並代表總統賴清德與行政院長卓榮泰慰問家屬，外交部第一時間都有密切注意與關心，也會做好後續工作。

廣告 廣告

日本熊本縣阿蘇市一架「阿蘇卡德利動物樂園」觀光用直升機，在昨天（1月20日）由一名64歲的男性機師駕駛，載著兩名分別為41歲和36歲、來自台灣的男女乘客。起飛後不久，直升機隨後在阿蘇中岳的火山口內斜坡墜毀。據了解，原訂整個航程只有10分鐘，從動物園起飛後，會巡航草千里及阿蘇（火山）中岳。

當地的阿蘇市消防部門是在接獲智慧型手機「自動撞擊」系統通報後，發現機體部分殘骸，但由於天候關係，搜救困難，救援單位在今（1/21）上午派先遣隊，準備重啟搜救工作，但當地的濃厚霧氣持續拖累相關進度。

對於日本熊本墜機的兩位台灣觀光客救援最新進度，外交部長林佳龍今天下午在出席外交部與國史館合作出版外交專書簽約啟動儀式後接受媒體提問時表示，我們外交部駐日代表處駐福岡辦事處處長陳銘俊已經到了現場，也跟家人有接觸。

林佳龍說：陳處長「也代表賴總統，還有卓榮泰院長慰問，也感謝救災的人員與日本整個團隊，我們在第一時間都有密切的注意跟關心，也會做好後續的事情。」

更多太報報導

空中欣賞阿蘇火山口超熱門！日本觀光局也曾推薦 現已悄悄下架

阿蘇火山「墜機」機師40年經歷、當天飛第3趟 專家揪1真相恐釀禍

阿蘇直升機事故！2台灣旅客生死未卜 家屬趕赴熊本