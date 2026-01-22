日本觀光直升機墜火山口！2台人失聯 日方啟動現場調查

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市本月20日上午發生觀光直升機墜毀事故，機上2名台灣籍夫妻與1名駕駛員行蹤未明。日本安全運輸委員會於今（22）日上午啟動現場調查，將聚焦事故當時的天氣狀況、觀光直升機公司的飛航管理，以及機長的身體狀況。

日本安全運輸委員會於今日上午啟動現場調查，聚焦當時的天氣狀況、直升機公司的飛航管理，以及機長身體狀況。（圖／熊本縣警提供）

事故發生於1月20日上午10時52分，一架由岡山市「匠航空」營運的觀光直升機自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛後，原定飛越米塚、草千里及阿蘇火山口上空，並於當日上午11時2分返回。然而，直升機在阿蘇火山上空附近中斷聯繫，機上載有2名台灣籍遊客及1名日本籍駕駛員。

搜救人員當天下午在阿蘇中岳火山口內側發現機體碎片，日方已將事件正式列為航空事故，全力釐清失事原因。

根據日媒《熊本日日新聞》報導，日本安全運輸委員會於今日上午重啟現場調查，主管調查官田上啓介受訪時表示，此事故可能為日本國內首起發生於火山口內的航空事故，並指出調查將聚焦於事故當時的天氣狀況、觀光直升機公司的飛航管理體制，以及機長的健康狀況。

