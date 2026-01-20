即時中心／温芸萱報導

日本九州熊本縣知名景點阿蘇火山，今（20）日上午傳出觀光直升機疑似失事，一架載有2名台灣遊客、含飛行員共3人的直升機在山頂附近失聯，目前下落不明。對此，外交部表示，阿蘇山區因大霧影響能見度低，搜救行動受阻，駐福岡辦事處已與日方保持密切聯繫，持續掌握進度，並視情況提供國人及家屬必要協助，同時提醒在日國人如遇緊急狀況，可聯繫我國駐日館處或外交部緊急聯絡中心。

日本九州熊本縣知名觀光景點「阿蘇火山」，今（20）日上午驚傳觀光直升機疑似失事意外。一架搭載2名台灣遊客、含飛行員共3人的直升機，於阿蘇火山山頂附近飛行時突然失聯，目前下落不明。失聯的2名國人分別為41歲男性及36歲女性，相關單位正全力展開搜救。

廣告 廣告

熊本縣知事木村敬已主動與我國駐福岡辦事處處長陳銘俊取得聯繫，通報最新搜救進度。據了解，日方除地方消防與警方外，也已出動自衛隊投入協尋行動，盼能盡速掌握直升機行蹤與人員狀況。

外交部表示，針對媒體報導有國人搭乘觀光直升機在日本熊本縣阿蘇山一帶失聯一事，我國駐福岡辦事處已於第一時間向熊本縣政府查證了解。目前阿蘇山區受大霧影響，能見度偏低，增加搜救困難度，相關作業仍需時間。

同時，外交部已指示駐福岡辦事處持續密切掌握情勢發展，並與日方保持聯繫，視需要即時提供國人及家屬必要協助。

駐日各館處緊急聯絡電話如下： 駐日本代表處：+81-80-1009-7179、 駐大阪辦事處：+81-90-8794-4568、 駐福岡辦事處：+81-90-1922-9740、 駐札幌辦事處：+81-80-1460-2568、 駐橫濱辦事處：+81-90-3211-7576、 駐那霸辦事處：+81-80-8056-0122；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時尋求必要協助。





原文出處：快新聞／日本觀光直升機失聯！2台灣遊客生死未卜 外交部啟動急難協助

更多民視新聞報導

蘆洲逆子狂砍父母37刀！移送地檢署家屬狂敲車窗怒嗆「畜生」

卡爽沒？總預算、軍購案闖關付委又失敗 綠委批藍白「不幫忙還拿槳打同船人」

逆轉裁判！中配周滿芝涉統戰滲透 一審無罪二審改判8年

